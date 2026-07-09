A qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de Bélgica de la F1 2026

Con nueve Grandes Premios ya completados, la temporada 2026 de la Fórmula 1 se encamina al mítico circuito de Spa-Francorchamps para el clásico GP de Bélgica. Sin embargo, no será este fin de semana. Habrá que esperar otros siete días.

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El Gran Premio de Bélgica será el fin de semana del 17, 18 y 19 de julio, luego de un fin de semana de descanso en la Fórmula 1, posterior a dos carreras consecutivas, como los fueron los Grandes Premios de Austria y el Reino Unido, en los últimos días.

Franco Colapinto viene de hacer una remontada de diez posiciones, tras largar en la posición 19 y finalizar 9 en Silverstone, por lo que el impulso está de su lado, tras superar incluso a su compañero Pierre Gasly.

Horarios del Gran Premio de Bélgica 2026

Viernes 17 de julio

Práctica libre 1: 08:30hs

08:30hs Práctica libre 2: 12.00hs

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 07.30hs

07.30hs Clasificación: 11:00hs

Domingo 19 de julio

Carrera: 10:00hs

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Todos los horarios son en horario argentino.

Cómo le fue a Franco Colapinto en Spa-Francorchamps

En 2025, el Gran Premio de Bélgica fue la decimotercer ronda de la temporada, y la única carrera que Franco Colapinto corrió en la Fórmula 1 en Spa-Francorchamps, puesto que en 2024 todavía no había reemplazado a Logan Sargeant en Williams.

Lamentablemente, no fue un fin de semana agradable para Colapinto, que ya comenzó mal con la clasificación, quedando 19. Para colmo, tuvo que salir desde el pitlane luego de que su equipo realizara modificaciones en su A525 en el parque cerrado.

En 2025 no le fue bien a Colapinto en Bélgica. (Getty)

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La carrera no fue mucho mejor, Colapinto quedó 19, último en pista, ya que el único abandono lo protagonizó Pierre Gasly, su compañero de equipo. Con el motor Renault, Alpine sufrió de sobremanera en un circuito de largas rectas y mucha velocidad punta, algo que tiene solucionado para este año.

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