A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de España de la Fórmula 1 2026: cronograma completo de Madrid y dónde ver EN VIVO

Todos los detalles relacionados con el desarrollo de un nuevo fin de semana cargado de actividad en la actual temporada de la Fórmula 1.

Luego de lo que fue un vibrante Gran Premio de Italia, en Monza, donde Andrea Kimi Antonelli volvió a imponerse para sacar más diferencia en la tabla de pilotos, la Fórmula 1 se prepara para afrontar una nueva página de la presente temporada. Y, como no podía ser de otra manera, Franco Colapinto se encuentra calentando motores.

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Con su Alpine mejorado y con sed de revancha después de lo acontecido en el territorio italiano, el piloto argentino buscará dar el gran golpe sobre la mesa en Madrid, en el marco del Gran Premio de España. Intentará seguir sumando puntos, pero en una posición más destacada, al mismo tiempo que continuará batallando con Pierre Gasly.

En medio de ese panorama, la actividad comenzará este viernes 11 de septiembre, por lo que los amantes de la categoría más importante del automovilismo mundial podrán deleitarse durante tres jornadas consecutivas contemplando las pruebas libres, la clasificación y la carrera central en la capital española.

Franco Colapinto, a bordo de su A526, en Monza. (Foto: Getty)

GP de España: horarios y dónde ver la carrera que se corre en Madrid

Viernes 11 de septiembre

Práctica 1: 8:30 horas

Práctica 2: 12:00 horas

Sábado 12 de septiembre

Práctica 3: 7:30 horas

Clasificación: 11 horas

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Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10 horas

*Horarios de la República Argentina

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 puntos George Russell (Mercedes) – 201 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos Lando Norris (McLaren) – 171 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 155 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 127 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 116 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 71 puntos Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 51 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 29 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 21 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 468 puntos

Ferrari – 346 puntos

McLaren – 287 puntos

Red Bull Racing – 204 puntos

Racing Bulls – 75 puntos

Alpine – 62 puntos

Haas – 21 puntos

Audi – 16 puntos

Williams – 11 puntos

Aston Martin – 3 puntos

Cadillac – 0 puntos

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DATOS CLAVE

Franco Colapinto correrá el GP de España en Madrid este 11 de septiembre.

La carrera en Madrid será el domingo 13 de septiembre a las 10:00 hs.

Kimi Antonelli lidera el Mundial de Pilotos 2026 de Fórmula 1 con 267 puntos.