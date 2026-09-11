A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de España de la Fórmula 1 2026: cronograma completo de Madrid y dónde ver EN VIVO

Luego de lo que fue un vibrante Gran Premio de Italia, en Monza, donde Andrea Kimi Antonelli volvió a imponerse para sacar más diferencia en la tabla de pilotos, la Fórmula 1 se prepara para afrontar una nueva página de la presente temporada. Y, como no podía ser de otra manera, Franco Colapinto se encuentra calentando motores.
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Con su Alpine mejorado y con sed de revancha después de lo acontecido en el territorio italiano, el piloto argentino buscará dar el gran golpe sobre la mesa en Madrid, en el marco del Gran Premio de España. Intentará seguir sumando puntos, pero en una posición más destacada, al mismo tiempo que continuará batallando con Pierre Gasly.
En medio de ese panorama, la actividad comenzará este viernes 11 de septiembre, por lo que los amantes de la categoría más importante del automovilismo mundial podrán deleitarse durante tres jornadas consecutivas contemplando las pruebas libres, la clasificación y la carrera central en la capital española.
Franco Colapinto, a bordo de su A526, en Monza. (Foto: Getty)
GP de España: horarios y dónde ver la carrera que se corre en Madrid
Viernes 11 de septiembre
- Práctica 1: 8:30 horas
- Práctica 2: 12:00 horas
Sábado 12 de septiembre
- Práctica 3: 7:30 horas
- Clasificación: 11 horas
Domingo 13 de septiembre
- Carrera: 10 horas
*Horarios de la República Argentina
Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 puntos
- George Russell (Mercedes) – 201 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 171 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 155 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 127 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 116 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 71 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 51 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 29 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 21 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 468 puntos
- Ferrari – 346 puntos
- McLaren – 287 puntos
- Red Bull Racing – 204 puntos
- Racing Bulls – 75 puntos
- Alpine – 62 puntos
- Haas – 21 puntos
- Audi – 16 puntos
- Williams – 11 puntos
- Aston Martin – 3 puntos
- Cadillac – 0 puntos
DATOS CLAVE
- Franco Colapinto correrá el GP de España en Madrid este 11 de septiembre.
- La carrera en Madrid será el domingo 13 de septiembre a las 10:00 hs.
- Kimi Antonelli lidera el Mundial de Pilotos 2026 de Fórmula 1 con 267 puntos.