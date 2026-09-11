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A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de España de la Fórmula 1 2026: cronograma completo de Madrid y dónde ver EN VIVO

Todos los detalles relacionados con el desarrollo de un nuevo fin de semana cargado de actividad en la actual temporada de la Fórmula 1.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.
© GettyFranco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.

Luego de lo que fue un vibrante Gran Premio de Italia, en Monza, donde Andrea Kimi Antonelli volvió a imponerse para sacar más diferencia en la tabla de pilotos, la Fórmula 1 se prepara para afrontar una nueva página de la presente temporada. Y, como no podía ser de otra manera, Franco Colapinto se encuentra calentando motores.

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Con su Alpine mejorado y con sed de revancha después de lo acontecido en el territorio italiano, el piloto argentino buscará dar el gran golpe sobre la mesa en Madrid, en el marco del Gran Premio de España. Intentará seguir sumando puntos, pero en una posición más destacada, al mismo tiempo que continuará batallando con Pierre Gasly.

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En medio de ese panorama, la actividad comenzará este viernes 11 de septiembre, por lo que los amantes de la categoría más importante del automovilismo mundial podrán deleitarse durante tres jornadas consecutivas contemplando las pruebas libres, la clasificación y la carrera central en la capital española.

Franco Colapinto, a bordo de su A526, en Monza

Franco Colapinto, a bordo de su A526, en Monza. (Foto: Getty)

GP de España: horarios y dónde ver la carrera que se corre en Madrid

Viernes 11 de septiembre

  • Práctica 1: 8:30 horas
  • Práctica 2: 12:00 horas

Sábado 12 de septiembre

  • Práctica 3: 7:30 horas
  • Clasificación: 11 horas

Domingo 13 de septiembre

  • Carrera: 10 horas

*Horarios de la República Argentina

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Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 201 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos
  4. Lando Norris (McLaren) – 171 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 155 puntos
  6. Max Verstappen (Red Bull) – 127 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 116 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 71 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 51 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 29 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 21 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  15. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  16. Nico Hülkenberg (Audi) – 6 puntos
  17. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  18. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  23. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

  • Mercedes – 468 puntos
  • Ferrari – 346 puntos
  • McLaren – 287 puntos
  • Red Bull Racing – 204 puntos
  • Racing Bulls – 75 puntos
  • Alpine – 62 puntos
  • Haas – 21 puntos
  • Audi – 16 puntos
  • Williams – 11 puntos
  • Aston Martin – 3 puntos
  • Cadillac – 0 puntos

DATOS CLAVE

  • Franco Colapinto correrá el GP de España en Madrid este 11 de septiembre.
  • La carrera en Madrid será el domingo 13 de septiembre a las 10:00 hs.
  • Kimi Antonelli lidera el Mundial de Pilotos 2026 de Fórmula 1 con 267 puntos.
Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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