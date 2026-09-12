El Decano recibirá al Millonario este sábado a partir de las 17.30 horas en el Estadio Monumental José Fierro.

Atlético Tucumán y River llegan victoriosos a la novena jornada del Torneo Clausura. El Decano le ganó a Racing en Avellaneda en la última fecha, mientras que el Millonario hizo lo propio con Independiente Rivadavia. Este sábado a partir de las 17.30 horas, en el José Fierro, se verán las caras en un duelo que promete ser apasionante.

Las alineaciones de Atlético Tucumán y River

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

Leonardo Ponzio, DT de River. (Foto: Prensa River).

River repetiría formación por tercer partido consecutivo

Calendarios apretados, lesiones y rendimientos que no terminaban de convencer. Todos estos factores impidieron que River repita su formación en tres partidos consecutivos durante 38 meses. Si bien resta la definición oficial de Leonardo Ponzio, todo indica que el próximo sábado ante Atlético Tucumán, el Millonario formará exactamente igual que como lo hizo ante Banfield e Independiente Rivadavia.

El último antecedente de River formando exactamente igual en tres partidos consecutivos fue en julio de 2023, cuando Martín Demichelis era el entrenador. Estos duelos fueron ante Colón, San Lorenzo y Estudiantes. En esta último partido, los de Núñez gritaron campeón tras superar al Pincha en el Monumental por 3 a 1.

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En aquellos encuentros ante el Sabalera, el Ciclón y el Pincha, Martín Demichelis alineó desde el inicio a: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz, Nacho Fernández, Esequiel Barco; Lucas Beltrán.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura

DATOS CLAVE

Atlético Tucumán y River jugarán este sábado a las 17:30 en el José Fierro.

jugarán este sábado a las 17:30 en el José Fierro. Julio César Falcioni confirmó la formación titular de Atlético Tucumán ante River.

confirmó la formación titular de Atlético Tucumán ante River. Leonardo Ponzio definió el once de River con Beltrán, Almada, Driussi y Correa.