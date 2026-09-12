Arruabarrena palpitó la revancha ante Sao Paulo: “Somos Boca y tenemos que ganar”

El Xeneize visitará al Tricolor en el Estadio Morumbí el próximo martes a partir de las 21.30 horas por la revancha de los cuartos de final.

Boca ganó bien ante Central Córdoba en La Bombonera por 3 a 1, escaló posiciones en la Zona A del Clausura y en la tabla anual, por lo que ahora ya puede poner el foco en la Copa Sudamericana. El pasado martes, los de Arruabarrena superaron 1 a 0 a Sao Paulo en La Bombonera y todo se definirá en el Morumbí.

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El próximo martes, a partir de las 21.30 horas, Boca visitará a Sao Paulo con la misión de volver con la clasificación a semifinales del certamen continental. En la antesala de ese partido, Rodolfo Arruabarrena habló en conferencia de prensa y dijo: “Somos Boca y tenemos que ganar. Vamos a ir a Brasil a imponer nuestro fútbol“.

“Tendremos que aprovechar los errores de ellos. Esperemos darle una alegría a nuestra gente porque queremos ser protagonistas de la Sudamericana”, agregó el Vasco. Cabe recordar que la ida en La Bombonera fue muy pareja y quedó en manos del Xeneize tras un tanto de Miguel Merentiel.

Arruabarrena ante Central Córdoba. (Foto: Getty).

El Vasco cuidó pensando en Sao Paulo

Ante Central Córdoba, Rodolfo Arruabarrena puso un once alternativo. La intención era preservar el físico delos habituales titulares para que estén en condiciones de jugar al 100% en San Pablo el próximo martes. Así y todo, hubo un buen rendimiento general y los jugadores que suelen ser alternativa demostraron que están para pelear por un lugar.

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