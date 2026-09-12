FP3: Colapinto venció a Gasly en una nueva Práctica Libre del GP de España con banderas rojas

Lewis Hamilton se accidentó en la curva 22 de Madring y la sesión estuvo varios minutos detenida por la reparación de la barrera. Sobre el final, Oliver Bearman también chocó.

El Gran Premio de España 2026 de la Fórmula 1 ya registró tres banderas rojas en lo que va del fin de semana, pero esto no sorprende a nadie. Tras el fuerte choque de Arvid Lindblad en la FP2, este sábado se accidentaron Lewis Hamilton y Oliver Bearman en la Práctica Libre 3.

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El nuevo circuito de Madring se presentaba como uno de los más exigentes del calendario en la previa y las sensaciones se confirmaron una vez que los coches salieron a la pista. Ahora bien, el caso de Hamilton fue más grave que el de Lindblad si tomamos en cuenta cómo afectó a la sesión.

Si bien el coche de Lewis sufrió menos daños que el de su compatriota de Racing Bulls, lo cierto es que hubo una importante demora para reparar el muro de contención, tanto así que la Práctica Libre 3 llegó a estar detenida y corrió riesgo de suspensión.

Finalmente, los pilotos pudieron volver a salir a la pista antes de la clasificación y Franco Colapinto quedó por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly. No obstante, a menos de un minuto para el final de la sesión, Oliver Bearman también se accidentó.

Resultado de la Práctica Libre 3 del Gran Premio de España

Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (Red Bull) Nico Hülkenberg (Audi) Lewis Hamilton (Ferrari) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Checo Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Alex Albon (Williams)

El accidente de Lewis Hamilton en la Práctica Libre 3 de Madring

Lewis Hamilton locks up and hits the barrier! 😳



Here is how the incident unfolded… 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/YDTN59NAlC — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

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