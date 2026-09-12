Alineaciones de Estudiantes y Platense para el duelo de la fecha 9 del Torneo Clausura

Desde las 14:45 en La Plata, el Pincha y el Calamar se miden entre sí en medio de la definición de los cuartos de final de la Libertadores para ambos.

Solo dos equipos argentinos siguen vivos en esta edición de la Copa Libertadores: Estudiantes de La Plata y Platense. El calendario y el destino quisieron que ambos se vean las caras por el Torneo Clausura en medio de sus llaves de cuartos de final del certamen internacional.

Así, en el marco de la fecha 9, el equipo de Alexander Medina recibe, en UNO, al de Martín Palermo, donde ambos dispondrán de un 11 alternativo para buscar las respectivas épicas internacionales y sellar sus pases a semifinales. El Calamar deberá revertir un 2-0 en contra en Vicente López, mientras que el León tendrá que sacar ventaja del 1 a 1 en la ida, pero en San Pablo.

A continuación, las alternativas formaciones de Estudiantes y Platense, para el duelo pautado en UNO para las 14:45 de este sábado.

Las alineaciones de Estudiantes y Platense

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Valente Pierani, Santiago Núñez, Gastón Benedetti; Jalil Elías, Gabriel Neves, José Sosa; Fabricio Pérez, Adolfo Gaich, Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Gastón Togni, Franco Zapiola; Gonzalo Lencina. DT: Martín Palermo.

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