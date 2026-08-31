Javier Milei le pidió a la FIA el regreso de la Fórmula 1 a Argentina: “Queremos ver a Colapinto”

El Presidente inauguró el Congreso Americano ante Mohammed Ben Sulayem, líder de la FIA, mientras avanzan las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Franco Colapinto es uno de los principales protagonistas argentinos desde su irrupción en la Fórmula 1. En ese sentido, este lunes 31 de agosto, Javier Milei alzó la voz al inaugurar el Congreso Americano de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) en Buenos Aires y fue contundente sobre ser sede de un Gran Premio de la Máxima.

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Javier Milei, presidente de Argentina. (Getty Images)

Cabe recordar que el Gobierno y la Ciudad trabajan en conjunto y llevan a cabo grandes obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez para adaptarlo a los estándares internacionales. El objetivo es la homologación para poder tener una fecha en 2028 (o bien, en 2027) luego de transcurrir 28 años sin organizar un fin de semana, es decir desde 1998.

Lo cierto es que, en el Congreso Americano de la FIA, el Presidente fue tajante. “Argentina está preparada para recibir a la Fórmula 1“, sentenció Milei en primera instancia. Pocos segundos después, redobló la apuesta y aseguró: “Queremos ver a Colapinto en el país“. Además, luego agregó: “Es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección“.

Franco Colapinto, piloto argentino de la Fórmula 1. (Getty Images)en

Inmediatamente después, el dirigente político de La Libertad Avanza continuó con su descargo y manifestó: “El país nunca dejó de amar este deporte“. A su vez, recalcó el cambio que lleva a cabo en el país y fue ahí cuando expresó: “Lo único que falta es que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima competición del automovilismo“.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Por eso me animo a soñar“, sostuvo sin titubear al decirlo ante el micrófono. Allí, con suma seriedad, Milei añadió: “La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones de recibir a la Fórmula 1 en su calendario“.

Franco Colapinto, piloto argentino de la Fórmula 1. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que, según informó el Diario Olé, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, fue uno de los primeros en ponerse de pie y aplaudir al Presidente cuando terminó su discurso. Al ser la máxima autoridad, podría significar una buena noticia de cara al objetivo que tiene Argentina de regresar al calendario de la Fórmula 1.