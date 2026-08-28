Colapinto 2027: por qué se ganó a pulso su lugar en la Fórmula 1 y cuál debe ser su próxima gran batalla

La realidad detrás de un acuerdo que deja feliz a todo el pueblo argentino y a todos los fanáticos latinoamericanos de la Fórmula 1.

Es oficial, amigos: Franco Colapinto va a ser piloto del equipo Alpine en la temporada 2027. Será la primera vez que Argentina tenga un piloto por temporadas consecutivas desde la época del Lole Reutemann. Así de difícil es llegar a la Fórmula 1, y mucho más difícil es mantenerse.

Esta confirmación llega en un momento donde ya todos lo imaginábamos y creíamos que se lo merecía. En una Fórmula 1 donde hay pocas butacas disponibles y poca rotación, asegurar a Franco una temporada más nos genera una sensación de felicidad, alegría y mucho alivio.

Un lugar ganado a base de talento puro

A Colapinto le dan esta extensión de contrato simplemente porque se la ganó en la pista. Lo que ha hecho en la primera mitad de la temporada es realmente bueno y los datos lo avalan:

Tiene una continuidad de carreras sin abandono como nadie en la categoría y ha completado prácticamente todas las vueltas.

Ha estado al nivel de Pierre Gasly y hasta le ha ganado clasificaciones y carreras (como en Miami y Canadá) cuando estuvieron en igualdad de condiciones.

Es el mejor largador de la categoría, respaldado por las métricas de la F1 que lo ubican con tres de las nueve mejores reacciones en el arranque.

Logró mejorar su gran déficit, las clasificaciones, llegando a “sacar agua de las piedras” en Zandvoort para quedar a menos de dos décimas de su compañero con un auto sin actualizaciones.

Las presiones estaban por todos lados: la prensa inglesa, la española, y hasta los intereses de Flavio Briatore que usó la situación para empujar a Alonso en Aston Martin. Pero el trabajo de Franco silenció las dudas y tuvo su merecido premio.

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El próximo objetivo: ganarle a Gasly

Ahora que tiene seguridad, respaldo y un año y medio más para seguir creciendo, Franco tiene que ir por su próxima gran batalla. ¿Cuál es? Ganarle a Gasly.

Ustedes me dirán: “¿Y sumar puntos?”. Sí, claro, los puntos son fundamentales para mantener al equipo en el quinto lugar de constructores. Pero para la historia personal de Franco, para demostrar su verdadero potencial a futuro, tiene que imponerse a su compañero.

No importa si el auto es el quinto o el séptimo mejor de la parrilla; si le ganás a Gasly, das un salto gigantesco como piloto. Franco tiene la sangre, el talento y la mentalidad para no conformarse con ser solo uno de los 22.

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El sueño intacto del Gran Premio de Argentina

Tener a Colapinto firme en la máxima categoría es la llave maestra para recuperar la Fórmula 1 en nuestro país.

El apoyo masivo de la gente se traduce en la aparición de un montón de sponsors y justifica la gran inversión que se está haciendo en el Autódromo de Buenos Aires.

El negocio para traer la categoría exige tener un piloto local en la pista para que los patrocinadores inviertan.

Sin Franco, competir contra países como Alemania que quieren volver al calendario hubiera sido prácticamente imposible.

Hoy es un día de celebración para todo el automovilismo sudamericano. Tenemos a un piloto que demostró que merece estar en la Fórmula 1, porque no le regalaron nada. Prepárense, porque el siguiente paso es convertirse en uno de los mejores.