A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto en los test de Bahrein de la Fórmula 1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está cada vez más cerca y, tras conocer los nuevos monoplaza de las 11 escuderías, los equipos saldrán a la pista una vez más. En Bahrein se desarrollarán durante febrero dos etapas más de prácticas para puesta a punto de los vehículos.

Seguí toda la acción de la Fórmula 1 en Disney+

Por primera vez, Franco Colapinto afronta una pretemporada y busca sacarle el máximo jugo posible para conseguir buenos resultados en su primera campaña completa. El Alpine A526 promete ser competitivo y el piloto argentino busca estar a la altura.

En ese contexto, los seguidores de Colapinto podrán seguir de cerca los test de Bahrein, que contarán con una transmisión de una hora en el tramo final de las sesiones diarias de esta primera tanda que se desarrollará entre el miércoles 11 y el viernes 13 de febrero.

Las jornadas se dividirán en dos turnos, de 4 horas cada uno. La acción comenzará a las 4 de la mañana, hora argentina, y se extenderá hasta las 8. Tras el descanso, se retomará el trabajo entre las 9 y las 13. A las 12 iniciará la transmisión a través de Disney+ y Fox Sports.

Cuándo es la segunda semana de tests en Bahrein

Más cerca del debut oficial de la temporada de la Fórmula 1, las escuderías volverán a salir a la pista entre el 18 y el 20 de febrero. Resta confirmar si, en esta oportunidad, habrá transmisión completa de las prácticas.

Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería

McLaren

Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)

Mercedes

George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)

Ferrari

Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)

Red Bull

Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)

Williams

Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)

Aston Martin

Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)

Visa Cash App Racing Bulls

Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)

Audi

Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)

Haas

Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)

Alpine

Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)

Cadillac

Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)

El calendario de la Fórmula 1 en 2026

Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00hrs

Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00hrs

Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00hrs

Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00hrs

Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00hrs

Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY – 17:00hrs

Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00hrs

Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN – 10:00hrs

Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00hrs

Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN 10:00hrs

Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00hrs

Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00hrs

Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00hrs

Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00hrs

Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP – 10:00hrs

Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00hrs

Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP – 08:00hrs

Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT – 09:00hrs

Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT – 17:00hrs

Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV – 17:00hrs

Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00hrs

Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV – 01:00hrs

Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00hrs

Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00hrs

* Sujeto a homologación de la FIA

–HORARIOS DE ARGENTINA

