A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto en los test de Bahrein de la Fórmula 1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está cada vez más cerca y, tras conocer los nuevos monoplaza de las 11 escuderías, los equipos saldrán a la pista una vez más. En Bahrein se desarrollarán durante febrero dos etapas más de prácticas para puesta a punto de los vehículos.
Por primera vez, Franco Colapinto afronta una pretemporada y busca sacarle el máximo jugo posible para conseguir buenos resultados en su primera campaña completa. El Alpine A526 promete ser competitivo y el piloto argentino busca estar a la altura.
En ese contexto, los seguidores de Colapinto podrán seguir de cerca los test de Bahrein, que contarán con una transmisión de una hora en el tramo final de las sesiones diarias de esta primera tanda que se desarrollará entre el miércoles 11 y el viernes 13 de febrero.
Las jornadas se dividirán en dos turnos, de 4 horas cada uno. La acción comenzará a las 4 de la mañana, hora argentina, y se extenderá hasta las 8. Tras el descanso, se retomará el trabajo entre las 9 y las 13. A las 12 iniciará la transmisión a través de Disney+ y Fox Sports.
Cuándo es la segunda semana de tests en Bahrein
Más cerca del debut oficial de la temporada de la Fórmula 1, las escuderías volverán a salir a la pista entre el 18 y el 20 de febrero. Resta confirmar si, en esta oportunidad, habrá transmisión completa de las prácticas.
Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería
McLaren
Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)
Mercedes
George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)
Ferrari
Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)
Red Bull
Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)
Williams
Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)
Aston Martin
Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)
Visa Cash App Racing Bulls
Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)
Audi
Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)
Haas
Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)
Alpine
Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)
Cadillac
Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)
El calendario de la Fórmula 1 en 2026
- Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00hrs
- Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00hrs
- Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00hrs
- Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00hrs
- Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00hrs
- Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY – 17:00hrs
- Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00hrs
- Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN – 10:00hrs
- Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00hrs
- Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN 10:00hrs
- Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00hrs
- Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00hrs
- Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00hrs
- Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00hrs
- Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP – 10:00hrs
- Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00hrs
- Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP – 08:00hrs
- Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT – 09:00hrs
- Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT – 17:00hrs
- Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV – 17:00hrs
- Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00hrs
- Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV – 01:00hrs
- Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00hrs
- Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00hrs
* Sujeto a homologación de la FIA
–HORARIOS DE ARGENTINA
