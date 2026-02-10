Revelan la ventaja técnica que tiene el Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gasly sobre el resto de los autos de la F1 2026

En menos de 24 horas, los motores híbridos de la nueva era de la Fórmula 1 volverán a estar en marcha, y los autos en pista. Sin embargo, en la previa de los tests de Bahréin, unos especialistas hicieron foco en la principal ventaja técnica que mostró Alpine en Barcelona.

Los tests de Bahréin y toda la temporada 2026 de la Fórmula 1 están en Disney+

Los tests de Barcelona fueron una semana atrás, y fue el lugar donde Franco Colapinto y Pierre Gasly finalmente pudieron girar con regularidad arriba del A526, el cual tiene una ventaja de frenado sobre el resto de los autos, y la ventaja está en su ala trasera, tal y como destacó el especialista Craig Scarborough.

“Alpine utiliza una configuración plana para el modo de línea recta (SLM por sus siglas en inglés) , esto contrasta con el estilo de apertura del DRS que tienen el resto de los equipos“, destacó Scarborough. “La configuración de Alpine recupera la carga aerodinámica total más rápidamente a medida que se cierra el alerón, lo que permite al piloto cambiar el modo más tarde“, agrega.

El A526 presentó una mejora con respetco al resto de los autos en Barcelona. (Prensa Alpine)

En resumen, la configuración de ala trasera de Alpine le permite a Colapinto y Gasly salir del modo SLM más tarde, por lo cual los autos frenan más tarde y pasan más tiempo en velocidad máxima, aprovechando la capacidad de frenado que les ofrece la configuración.

“El flap del Alpine se mantiene en cascada con el plano principal, incluso en SLM, manteniendo un flujo de aire fijo. Esto permite recuperar la carga aerodinámica máxima más rápidamente“, detalla Scarborough, que lo contratasta con la apertura clásica del DRS: “La apertura del DRS Interrumpe el flujo de aire, lo que retrasa su reconexión. Ofrece menos resistencia, pero la diferencia es insignificante”, completa.

En imagenes, la ventaja de configuración del A526 de Alpine sobre el resto

A lo que fueron las explicaciones técnicas de Scarborough, lo siguió la comprobación del ingeniero Dominik Balasco (vía Alpineclub_esp), quien hizo una simulación de cómo el ala del A526 mantiene el modo SLM por más tiempo, sin efectos adversos, y ganando una ventaja de tiempo y velocidad.

Por supuesto, esta innovación de David Sánchez, el ingeniero a cargo del diseño y desarrollo del A526, seguramente haya sido notada ya por el resto de las escuderías. Se espera que todos los autos se presenten en Bahréin con versiones mejoradas de lo que vimos en Barcelona, y este puede ser uno de los puntos a actualizar.

En síntesis