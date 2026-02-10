Es tendencia:
Alpine reveló los días en que correrá Franco Colapinto en los tests de Bahréin de la F1 2026

El argentino tendrá las mismas oportunidades de estar en pista que Pierre Gasly durante la segunda serie de pruebas de pretemporada.

Por Germán Celsan

Colapinto se subirá al auto durante un día y medio de actividad
Este 11, 12 y 13 de febrero se llevará a cabo la primera serie de pruebas de pretemporada en Bahréin, donde las diferentes escuderías de la Fórmula 1 tendrán una nueva oportunidad de realizar programas y simulaciones de cara al inicio de la temporada en marzo, y luego de lo que fueron una exitosas pruebas iniciales en Barcelona.

Los tests de Bahréin de la Fórmula 1 se podrán ver por Disney+

Ahora bien, los equipos deberán repartir las seis sesiones que hay en esos tres días de actividad entre sus dos pilotos. En el caso de Alpine, la escudería tomó la decisión de repartir equitativamente las sesiones de Franco Colapinto con las de Pierre Gasly. Por lo cual, cada piloto tendrá un día y medio sobre el A526.

Gasly y Colapinto tendrán 1 día y medio cada uno sobre el auto. (Prensa Alpine)

En el caso de Franco Colapinto, el argentino estará en el auto el miércoles 11, durante la sesión matutina, y el viernes 13, en ambos turnos. En contraparte, Gasly tomará el auto en la sesión vespertina del miércoles y los dos turnos del jueves 12. Cada turno es de cuatro horas, por lo que habrá ocho días de actividad por día. Toda la actividad será resumida en una hora de transmisión diaria que se podrá ver por FOX y Disney+.

En los tests de Barcelona, si bien Colapinto y Gasly tuvieron la misma cantidad de sesiones, el tiempo que cada uno estuvo arriba del A526 fue bastante diferente. Y es que mientras el francés giró por 229 vueltas, el argentino completó apenas 118 giros, prácticamente la mitad. Habrá que ver si en estas pruebas en Bahréin, esa diferencia se recorta y ambos pueden completar sus programas sin inconvenientes.

El A526 volverá a salir a pista en Bahréin. Una nueva oportunidad para Colapinto y Gasly. (Prensa Alpine)

Lo más importante en estas pruebas para los pilotos es girar, más aún en este 2026 donde los autos son completamente nuevos para la categoría y no se parecen en nada a los que pilotaron en los últimos años. Eso, y encontrar la fiabilidad del auto, serán los principales objetivos para Colapinto en Bahréin.

En síntesis

  • Franco Colapinto y Pierre Gasly pilotarán el A526 en Bahréin del 11 al 13 de febrero.
  • Cada piloto de la escudería Alpine dispondrá de un día y medio de pruebas totales.
  • Colapinto rodará el miércoles 11 por la mañana y el viernes 13 en ambos turnos.
