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Fórmula 1

Resignación total: la reacción de Pierre Gasly al pedido de disculpas de Colapinto

El francés fue víctima de un fallo grosero del piloto argentino que derivó en el abandono de los Alpine en el GP de Azerbaiyán.

Pierre Gasly
© GettyPierre Gasly

Fue un sábado lapidario para Alpine en el GP de Azerbaiyán. El equipo estaba en zona de puntos, pero en la vuelta 36, tras la reanudación luego del accidente de Albon, Franco Colapinto se llevó puesto a Pierre Gasly -y arrastraron a Lando Norris- y ambos pilotos de la escudería francesa debieron abandonar.

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Al momento del impacto, Pierre Gasly dejó en claro su descontento por la radio en diálogo con el equipo: “Oh Dios, no lo puedo creer… no lo puedo creer, se fueron tantos puntos”. Del otro lado, la respuesta fue: “Sí amigo, lo siento mucho”.

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Gasly, notablemente enojado

Una vez que concluyó el GP de Azerbaiyán, Pierre Gasly enfrentó a los medios. Juan Fossaroli le dijo: “Pierre, no era la manera en la que querías terminar la carrera, ibas muy bien, con buen ritmo y tratando de mantener a Antonelli atrás, pero luego llegó el choque en la primera curva…”.

El francés, visiblemente molesto dijo: “Sí, lo resumiste muy bien”. A lo que el periodista argentino le consulto por el pedido de disculpas de Franco Colapinto y Gasly solamente dijo: “Sí, sí, vino a disculparse”. Claramente, fue el peor fin de semana de Alpine de los últimos tiempos, al menos desde que Colapinto y Gasly son compañeros de escudería.

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La palabra de Colapinto

Tras cometer el grave error en Bakú, Franco Colapinto dialogó con la prensa y dijo: “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control en toda la frenada, no tuve mucho por hacer. Perdón al equipo y a Pierre, fue un error grande y grave porque perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, que venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo“.

Resultado de la carrera del GP de Azerbaiyán 2026

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Isack Hadjar (Red Bull)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Kimi Antonelli (Mercedes)
  6. Lewis Hamilton (Ferrari)
  7. Esteban Ocon (Haas)
  8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  9. Oliver Bearman (Haas)
  10. Carlos Sainz (Williams)
  11. Nico Hülkenberg (Audi)
  12. Liam Lawson (Racing Bulls)
  13. Gabriel Bortoleto (Audi)
  14. Oscar Piastri (McLaren)
  15. Checo Perez (Cadillac)
  16. Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
  17. Franco Colapinto (Alpine) – DNF
  18. Pierre Gasly (Alpine) – DNF
  19. Lando Norris (McLaren) – DNF
  20. Alex Albon (Williams) – DNF
  21. Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF

Tabla del Mundial de Pilotos de la F1 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 302 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 236 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 199 puntos
  4. Lando Norris (McLaren) – 186 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 179 puntos
  6. Max Verstappen (Red Bull) – 163 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 120 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 86 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 59 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 35 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 20 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  15. Esteban Ocon (Haas) – 9 puntos
  16. Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos
  17. Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
  18. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  23. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

DATOS CLAVE

  • Franco Colapinto chocó a Pierre Gasly en la vuelta 36 del GP de Azerbaiyán.
  • Alpine sufrió el abandono de sus dos pilotos perdiendo puntos clave en la carrera.
  • Pierre Gasly confirmó que Franco Colapinto se acercó a pedirle disculpas tras el accidente.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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