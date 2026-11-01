¿Por qué Esteban Ocon no corre el GP de México de la F1 y quién es Ryō Hirakawa?

El piloto francés fue parte de la Práctica Libre 2, pero abandonó México luego de una discusión interna.

Esteban Ocon es el gran ausente de la carrera del Gran Premio de México 2026. El francés viajó para la cita y hasta fue parte de la Práctica Libre 2 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero terminó marchándose del país sudamericano luego de una discusión interna.

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El propio Ocon confirmó en sus redes sociales que el altercado tuvo lugar, pero negó rotundamente las versiones de una agresión física entre los involucrados. “Se comunicarán más actualizaciones en el momento oportuno”, finalizó el comunicado de Esteban.

Following the recent decision from Haas F1 Team confirming that I will not be participating in this weekend’s Mexico City Grand Prix, I wish to formally address some media reports and speculation surrounding the situation.



Last night, a difference in viewpoints led to a… — Esteban Ocon (@OconEsteban) October 31, 2026

El asiento de Ocon será ocupado por Ryō Hirakawa, quien precisamente lo había reemplazado en la Práctica Libre 1. Ahora bien, un dato curioso es que será la primera carrera del nipón en la Fórmula 1.

Quién es Ryō Hirakawa

Ryō Hirakawa es un piloto japonés de 32 años. Se consolidó como una de las grandes estrellas del automovilismo de su país tras coronarse campeón del Super GT japonés en 2017 y alcanzar el subcampeonato en la competitiva Super Fórmula en 2020.

A nivel internacional, su consagración definitiva llegó al unirse al equipo Toyota Gazoo Racing en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC). Hirakawa alcanzó la cima del automovilismo global al ganar las prestigiosas 24 Horas de Le Mans en 2022 y luego logró coronarse campeón del Mundo de Resistencia en la categoría reina (Hypercar) de manera consecutiva en las temporadas 2022 y 2023.

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En cuanto a su experiencia en la Fórmula 1, Hirakawa dio un paso sorpresivo al ser anunciado como piloto de reserva y desarrollo de la escudería McLaren para la temporada 2024 y luego cumplió ese rol tanto en Alpine como en Haas.

En síntesis