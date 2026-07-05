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Fórmula 1

Así quedó el campeonato de la Fórmula 1 con el triunfo de Charles Leclerc en Silverstone: Colapinto sumó puntos

Colapinto perdió un puesto, a pesar de haber entrado en los puntos.

Charles Lecerc ganó y sumó muchos puntos para Ferrari
© GettyCharles Lecerc ganó y sumó muchos puntos para Ferrari

El Gran Premio de Gran Bretaña tuvo lugar este fin de semana en Silverstone y los resultados provocaron un giro importante en el campeonato del mundo. Los problemas para Kimi Antonelli dejaron al líder del mundial en 0 y, con ello, se acercaron George Russell, Lewis Hamilton y hasta Charles Leclerc.

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Franco Colapinto, que largó 19, ganó 10 puestos y quedó 9º, lo cual lo llevó a sumar 2 puntos. Sin embargo, eso no fue suficiente para mantener el puesto 12, y cayó una posición tras la gran carrera de Arvid Lindblad, que quedó séptimo y sumó 6 puntos.

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Campeonato de pilotos

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 179 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 154 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 147 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 108 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 97 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 82 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 76 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 52 puntos
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
  10. Liam Lawson (RB) – 39 puntos
  11. Arvid Lindblad (RB) – 20 puntos
  12. Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos
  13. Franco Colapinto (Alpine) – 18 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) – 6 puntos
  16. Alex Albon (Williams) – 5 puntos
  17. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  19. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  20. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Campeonato de constructores

  1. Mercedes – 333 puntos
  2. Ferrari – 255 puntos
  3. McLaren – 179 puntos
  4. Red Bull – 128 puntos
  5. Alpine – 60 puntos
  6. RB – 59 puntos
  7. Haas – 21 puntos
  8. Williams – 11 puntos
  9. Audi – 6 puntos
  10. Aston Martin – 1 punto
  11. Cadillac – 0 puntos

Cuándo es la próxima carrera

Luego de lo sucedido en Silverstone, la Fórmula 1 se tomará una semana de descanso y el campeonato regresará el fin de semana del 17, 18 y 19 de julio con el Gran Premio de Bélgica, en otro mítico trazado como es el de Spa-Francorchamps.

Germán Celsan
Germán Celsan
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