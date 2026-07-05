Así quedó el campeonato de la Fórmula 1 con el triunfo de Charles Leclerc en Silverstone: Colapinto sumó puntos

El Gran Premio de Gran Bretaña tuvo lugar este fin de semana en Silverstone y los resultados provocaron un giro importante en el campeonato del mundo. Los problemas para Kimi Antonelli dejaron al líder del mundial en 0 y, con ello, se acercaron George Russell, Lewis Hamilton y hasta Charles Leclerc.

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Franco Colapinto, que largó 19, ganó 10 puestos y quedó 9º, lo cual lo llevó a sumar 2 puntos. Sin embargo, eso no fue suficiente para mantener el puesto 12, y cayó una posición tras la gran carrera de Arvid Lindblad, que quedó séptimo y sumó 6 puntos.

Campeonato de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) – 179 puntos George Russell (Mercedes) – 154 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 147 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 108 puntos Lando Norris (McLaren) – 97 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 82 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 76 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 52 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Liam Lawson (RB) – 39 puntos Arvid Lindblad (RB) – 20 puntos Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 18 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 6 puntos Alex Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Campeonato de constructores

Mercedes – 333 puntos Ferrari – 255 puntos McLaren – 179 puntos Red Bull – 128 puntos Alpine – 60 puntos RB – 59 puntos Haas – 21 puntos Williams – 11 puntos Audi – 6 puntos Aston Martin – 1 punto Cadillac – 0 puntos

Cuándo es la próxima carrera

Luego de lo sucedido en Silverstone, la Fórmula 1 se tomará una semana de descanso y el campeonato regresará el fin de semana del 17, 18 y 19 de julio con el Gran Premio de Bélgica, en otro mítico trazado como es el de Spa-Francorchamps.