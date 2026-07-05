Así quedó el campeonato de la Fórmula 1 con el triunfo de Charles Leclerc en Silverstone: Colapinto sumó puntos

El Gran Premio de Gran Bretaña tuvo lugar este fin de semana en Silverstone y los resultados provocaron un giro importante en el campeonato del mundo. Los problemas para Kimi Antonelli dejaron al líder del mundial en 0 y, con ello, se acercaron George Russell, Lewis Hamilton y hasta Charles Leclerc.
Franco Colapinto, que largó 19, ganó 10 puestos y quedó 9º, lo cual lo llevó a sumar 2 puntos. Sin embargo, eso no fue suficiente para mantener el puesto 12, y cayó una posición tras la gran carrera de Arvid Lindblad, que quedó séptimo y sumó 6 puntos.
Campeonato de pilotos
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 179 puntos
- George Russell (Mercedes) – 154 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 147 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 108 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 97 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 82 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 76 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 52 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
- Liam Lawson (RB) – 39 puntos
- Arvid Lindblad (RB) – 20 puntos
- Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 18 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 6 puntos
- Alex Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
Campeonato de constructores
- Mercedes – 333 puntos
- Ferrari – 255 puntos
- McLaren – 179 puntos
- Red Bull – 128 puntos
- Alpine – 60 puntos
- RB – 59 puntos
- Haas – 21 puntos
- Williams – 11 puntos
- Audi – 6 puntos
- Aston Martin – 1 punto
- Cadillac – 0 puntos
Cuándo es la próxima carrera
Luego de lo sucedido en Silverstone, la Fórmula 1 se tomará una semana de descanso y el campeonato regresará el fin de semana del 17, 18 y 19 de julio con el Gran Premio de Bélgica, en otro mítico trazado como es el de Spa-Francorchamps.