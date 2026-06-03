Charles Leclerc renovó con Ferrari hasta 2033

Ferrari se aseguró la continuidad del monegasco a corto y mediano plazo, con la posibilidad de llegar hasta 2033.

En la previa del Gran Premio de Mónaco, Charles Leclerc y Ferrari anunciaron un nuevo contrato para el piloto monegasco con la escudería de Maranello, que extiende su vínculo actual al punto tal de que puede llegar hasta 2033, con algunas cláusulas de por medio.

Charles Leclerc, de hoy ya 28 años, llegó a Ferrari en 2019, y su último contrato, firmado en 2024, lo ataba a la escudería hasta 2029, aunque tenía cláusulas de salida que comenzaban a final de esta misma temporada. Ahora, esas mismas opciones seguirán vigentes, pero se mueven: el contrato es hasta 2033 y las cláusulas de salida comienzan recién a partir de 2030.

“No podría estar más feliz de continuar este viaje con la Scuderia Ferrari”, dijo el propio Leclerc en el comunicado oficial de su continuidad en la escudería. “Para mí siempre ha sido mucho más que un simple equipo. Es el equipo al que he querido pertenecer y del que he soñado con formar parte desde niño, y después de todos estos años, se ha convertido en una segunda familia”, reconoció el monegasco.

Leclerc, actualmente tercero en el campeonato del mundo con 75 puntos, registra 8 victorias, 27 pole position y 52 podios en 155 Grandes Premios disputados con Ferrari, siendo el segundo pilotos con más carreras disputadas para la escudería, a sólo 25 de alcanzar el récord de Michael Schumacher, algo que con este nuevo contrato, está prácticamente asegurado.

Síntesis

Charles Leclerc renovó su contrato con la escudería Ferrari hasta el año 2033.

renovó su contrato con la escudería Ferrari hasta el año 2033. 155 Grandes Premios y 8 victorias acumula el piloto monegasco con el equipo.

y 8 victorias acumula el piloto monegasco con el equipo. 25 carreras lo separan de alcanzar el récord de presencias de Michael Schumacher.