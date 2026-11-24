Tras una gran actuación individual y colectiva en el Gran Premio de Las Vegas, la Fórmula 1 remarcó el rendimiento de Colapinto y su escudería.

El apretado cierre del calendario 2026 de la Fórmula 1 prácticamente no les da tiempo a Franco Colapinto, Pierre Gasly y Alpine para celebrar su gran actuación en el Gran Premio de Las Vegas.

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Sin embargo, la propia Fórmula 1 se encargó de reconocer al argentino y a su escudería al repasar a los grandes ganadores del GP en la Ciudad del Pecado, antes de dar vuelta la página y enfocarse de lleno en la próxima carrera de la temporada 2026.

En un artículo publicado en la página web de la Fórmula 1, el periodista británico Lawrence Barretto nombró a los cinco ganadores y perdedores del pasado Gran Premio de Las Vegas. En el, nombró a Alpine como uno de los grandes triunfadores del circuito, gracias a la exitosa carrera de Colapinto como Pierre Gasly.

El francés cruzó la línea de meta en quinto lugar, mientras que el argentino lo hizo justo detrás en sexto. Esta distinción se suma al reconocimiento de la Fórmula 1 por las largadas de Colapinto y Gasly.

Qué dijo la Fórmula 1 de Colapinto y Alpine

“El sufrimiento de Racing Bulls fue la ganancia de Alpine, con el equipo de Enstone disfrutando su mejor carrera de la temporada en Las Vegas. Más allá de los ayes de Racing Bulls, Alpine fue veloz todo el fin de semana con Pierre Gasly escalando tan alto como P3. El francés aseguró su mejor resultado de la temporada en quinto lugar, mientras que su compañero Franco Colapinto marcó su mejor resultado en Fórmula 1 en sexto lugar“, afirmó Barretto en la página de Fórmula 1.

“El botín de 18 puntos los acercó a 27 puntos de Racing Bulls en la pelea por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores. Sigue estando algo fuera de alcance, pero Las Vegas demostró que grandes saltos son posibles”.

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El coche de Franco Colapinto en el GP de Las Vegas.

Cómo sigue la agenda de la Fórmula 1

Solo quedan dos circuitos por recorrer y tanto Colapinto como Alpine buscarán construir sobre el trabajo realizado recientemente y terminar el año de la mejor forma posible en el Campeonato de Constructores. Este fin de semana se correrá el Gran Premio de Qatar, en el circuito de Lusail, un escenario que trae buenos recuerdos a los argentinos e ilusiona a Colapinto.

Una vez finalizado el GP de Qatar, quedará una sola carrera: el Gran Premio de Abu Dhabi, que se disputará el fin de semana del 6 de diciembre.

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En síntesis