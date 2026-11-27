Franco Colapinto quedó en la zona media en la primera de las tres sesiones de libres en Lusail.

El Gran Premio de Qatar 2026 de la Fórmula 1 ya está en marcha. Este viernes se disputó la primera Práctica Libre de la penúltima cita del calendario en Lusail y Alpine terminó en la zona media con sus dos pilotos: Pierre Gasly y Franco Colapinto.

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Gasly logró meterse en el Top 10, mientras que el piloto argentino quedó a las puertas con un P12. La mayoría de los pilotos utilizaron neumáticos blandos en la primera sesión de libres, mientras que algunos probaron con gomas medias.

Kimi Antonelli, flamante campeón de 2026, lideró la sesión por encima de su compañero de equipo, George Russell. Cabe recordar que, a diferencia de ediciones anteriores en las que había formato Sprint, esta vez el GP de Qatar se desarrollará de manera convencional: tres prácticas libres, clasificación y carrera.

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Qatar 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Rafael Câmara (Haas) Alexander Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Jak Crawford (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Checo Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac)

Kimi Antonelli lideró la FP1 de Qatar 2026 (Getty Images)

Cronograma del Gran Premio de Qatar 2026

Viernes 27 de noviembre

Práctica Libre 1: 10.30 a 11.30 | DISPUTADA

Práctica Libre 2: 14.00 a 15.00

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Sábado 28 de noviembre

Práctica Libre 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 29 de noviembre