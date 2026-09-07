Tras el incidente con Leclerc, Hamilton apuntó contra Ferrari: “No hay normas”

El Gran Premio de Italia 2026 estará en la cabeza de los fanáticos de Ferrari por mucho tiempo. Fue una jornada lamentable para la escudería italiana ya que en la largada se cruzaron feo Hamilton y Leclerc, lo que derivó con una mínima salida de pista del británico y luego el monegasco terminó abandonando.
Mirá la Fórmula 1 a través de Disney+
Lewis Hamilton logró remontar luego de ese fallido comienzo y terminó en la sexta posición, pero una vez finalizada la carrera en Monza, el siete veces campeón del mundo disparó contra su escudería: “Hemos perdido mucho terreno con Mercedes en cuanto a puntos. Ya es demasiado tarde para tomar esas decisiones, van semanas de retraso”.
Además, agregó: “Es duro, estoy dando todo lo que tengo pero a veces no es suficiente y necesitas que otras cosas también funcionen. Faltan reglas. Cuando estaba en Mercedes había una norma escrita. Nunca llegamos a algo tan malo, hubo alguna situación con Nico (Rosberg) y yo un par de veces pero la mayoría de las veces iba bien. Aquí no hay normas”.
Contact between the Ferraris! 👀— Formula 1 (@F1) September 7, 2026
Lewis and Charles fight for track position at the race start #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/OwEzhHZdif
Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 puntos
- George Russell (Mercedes) – 201 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 171 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 155 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 127 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 116 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 71 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 51 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 29 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 21 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Hamilton en Monza. (Foto Getty).
Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 468 puntos
- Ferrari – 346 puntos
- McLaren – 287 puntos
- Red Bull Racing – 204 puntos
- Racing Bulls – 75 puntos
- Alpine – 62 puntos
- Haas – 21 puntos
- Audi – 16 puntos
- Williams – 11 puntos
- Aston Martin – 3 puntos
- Cadillac – 0 puntos
DATOS CLAVE
- Lewis Hamilton finalizó sexto en Monza tras cruzarse con Leclerc en la largada.
- Charles Leclerc debió abandonar el Gran Premio de Italia tras la maniobra con Hamilton.
- Lewis Hamilton criticó a Ferrari por la falta de normas internas tras el toque.