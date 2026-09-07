Tras el incidente con Leclerc, Hamilton apuntó contra Ferrari: “No hay normas”

El británico, siete veces campeón del mundo, terminó sexto en el Gran Premio de Italia y le mandó un duro mensaje a su escudería.

El Gran Premio de Italia 2026 estará en la cabeza de los fanáticos de Ferrari por mucho tiempo. Fue una jornada lamentable para la escudería italiana ya que en la largada se cruzaron feo Hamilton y Leclerc, lo que derivó con una mínima salida de pista del británico y luego el monegasco terminó abandonando.

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Lewis Hamilton logró remontar luego de ese fallido comienzo y terminó en la sexta posición, pero una vez finalizada la carrera en Monza, el siete veces campeón del mundo disparó contra su escudería: “Hemos perdido mucho terreno con Mercedes en cuanto a puntos. Ya es demasiado tarde para tomar esas decisiones, van semanas de retraso”.

Además, agregó: “Es duro, estoy dando todo lo que tengo pero a veces no es suficiente y necesitas que otras cosas también funcionen. Faltan reglas. Cuando estaba en Mercedes había una norma escrita. Nunca llegamos a algo tan malo, hubo alguna situación con Nico (Rosberg) y yo un par de veces pero la mayoría de las veces iba bien. Aquí no hay normas”.

Contact between the Ferraris! 👀



Lewis and Charles fight for track position at the race start #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/OwEzhHZdif — Formula 1 (@F1) September 7, 2026

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 puntos George Russell (Mercedes) – 201 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos Lando Norris (McLaren) – 171 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 155 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 127 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 116 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 71 puntos Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 51 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 29 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 21 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Hamilton en Monza. (Foto Getty).

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Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 468 puntos

Ferrari – 346 puntos

McLaren – 287 puntos

Red Bull Racing – 204 puntos

Racing Bulls – 75 puntos

Alpine – 62 puntos

Haas – 21 puntos

Audi – 16 puntos

Williams – 11 puntos

Aston Martin – 3 puntos

Cadillac – 0 puntos

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