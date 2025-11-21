Con George Rusell en la pole y los Mclaren últimos, Franco Colapinto terminó 16° en la FP3 del Gran Premio de Las Vegas

Este viernes por la noche, la Práctica Libre 3 (FP3) del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 cerró la jornada de ensayos con una sesión cargada de acción y marcada por la amenaza de lluvia y cambios en el clasificador, que anticipa una clasificación abierta. George Russell (1m34s054) se quedó con el mejor tiempo al mando del Mercedes, superando por poco a Max Verstappen (+0.200s).

En cuanto a Franco Colapinto, supo mostrar una evolución respecto a la FP1, donde ocupó el último lugar. Ahora el piloto argentino finalizó 16° (1m36s305), a menos de ocho décimas de su compañero Pierre Gasly (10°). De todas formas, el pilarense protagonizó un momento de tensión: sobre el final, tuvo una gran corrección de muñeca para evitar un trompo y un posible impacto contra el muro.

Por otro lado, la FP3 confirmó la paridad en la parte alta y sorpresas en la baja. Es que detrás de Russell y Verstappen, el podio lo completó Alexander Albon (Williams), que se metió tercero, y luego el joven Isack Hadjar (Red Bull Junior), dos nombres inesperados. La contracara fue el equipo McLaren, que cerró la tabla de posiciones con sus dos pilotos, Lando Norris (P20) y Oscar Piastri (P19), aunque todo indica que volverán a ser protagonistas en la clasificación.

Luego, el último ensayo libre dejó a Lewis Hamilton en el quinto escalón, seguido por Kimi Antonelli, Liam Lawson, Lance Stroll, Fernando Alonso y Gasly, que sigue demostrando sentirse cómodo en Las Vegas. Con múltiples cambios de líder, la FP3 funciona como una ventana hacia una clasificación que promete ser impredecible.

Posiciones finales de la FP3 en el GP de Las Vegas

George Russell Mercedes 1m34s054 Max Verstappen Red Bull (+0.200s) Alexander Albon Williams (+0.450s) Isack Hadjar Red Bull Junior (+0.510s) Lewis Hamilton Ferrari (+0.605s) Andrea Kimi Antonelli Mercedes (+0.700s) Liam Lawson Racing Bulls (+0.780s) Lance Stroll Aston Martin (+0.855s) Fernando Alonso Aston Martin (+0.900s) Pierre Gasly Alpine (+1.010s) Oliver Bearman Haas (+1.150s) Carlos Sainz Ferrari (+1.250s) Gabriel Bortoleto Sauber (+1.300s) Esteban Ocon Alpine (+1.400s) Charles Leclerc Ferrari (+1.450s) Franco Colapinto Alpine (+1.500s) Nico Hülkenberg Haas (+1.620s) Yuki Tsunoda Racing Bulls (+1.700s) Oscar Piastri McLaren (+1.850s) Lando Norris McLaren (+1.950s)

Horarios del GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01:00 hs

Domingo 23 de noviembre

Carrera: 01:00 hs

Datos clave