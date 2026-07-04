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Fórmula 1

Franco Colapinto fue 12º en la carrera sprint del GP de Gran Bretaña: ganó Kimi Antonelli

Buena actuación de Colapinto en la primera carrera del fin de semana.

EN VIVO: Carrera sprint GP de Gran Bretaña
© Prensa AlpineEN VIVO: Carrera sprint GP de Gran Bretaña

Luego de una jornada de viernes complicada, Franco Colapinto se enfrentó la primera carrera de las dos que tendrá este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña. Fue la carrera sprint, pactada a 17 vueltas al mítico trazado de Silverstone. El argentino aprovechó su gran largada, en la que ganó cinco posiciones, para terminar en el puesto 12, dos por delante de su lugar de partida.

El Gran Premio de Gran Bretaña está en Disney+

Colapinto largó desde el puesto 14, luego de una complicada clasificación para Alpine, donde no pudo meter a ninguno de sus autos en el top ten. Sin embargo, el piloto argentino aprovechó el flojo inicio de los Audi, RB y el Red Bull de Hadjar para meterse 9º, detrás de Gasly. Luego, el ritmo de carrera de los autos de la bebida energética fue demasiado, y perdió posición con los tres, al igual que Gasly.

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La pole position fue para Lewis Hamilton, con Ferrari, y el británico aguantó esa primera posición un buen rato. Hasta que Kimi Antonelli atacó. El Mercedes pasó como parado a la Ferrari y se escapó, mostrando mucho mejor ritmo, al punto tal de hacer el récord de vuelta en el último giro.

Resultado carrera sprint GP de Gran Bretaña

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. Lewis Hamilton (Ferrari)
  3. Lando Norris (McLaren)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Charles Leclerc (Ferrari)
  6. Max Verstappen (Red Bull)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Liam Lawson (RB)
  9. Isack Hadjar (Red Bull)
  10. Arvid Lindblad (RB)
  11. Pierre Gasly (Alpine)
  12. Franco Colapinto (Alpine)
  13. Nico Hulkenberg (Audi)
  14. Ollie Bearman (Haas)
  15. Gabriel Bortoleto (Audi)
  16. Esteban Ocón (Haas)
  17. Carlos Sainz (Williams)
  18. Alex Albon (Williams)
  19. Valtteri Bottas (Cadillac)
  20. Fernando Alonso (Aston Martin)
  21. Lance Stroll (Aston Martin)
  22. Sergio Pérez (Cadillac)

GANÓ KIMI ANTONELLI

Gran victoria de Kimi Antonelli en la carrera sprint, para seguir sacando diferencia en la cima del campeonato.

14/17 - HADJAR QUIERE PUNTOS

El francés sigue remontando, está a menos de un segundo de Lawson, es la única batalla seria en pista ahora mismo.

12/17 - ANTONELLI LE BAJA EL MARTILLO A LA CARRERA

Pisa el acelerador del Mercedes el italiano que ya le saca casi dos segundos Hamilton. Todo de cara para su victoria.

11/17 - LECLERC LO PASÓ A VERSTAPPEN

La Ferrari se pone quinta. Hajdar ahora es noveno, si puede alcanzarlo a Lawson, podría entrar en los puntos.

10/17 - TRIPLE BATALLA POR EL CUARTO PUESTO

George Russell viene sosteniendo los embates de Verstappen y Leclerc como puede. Algo más atrás, Hadjar dio cuenta de Gasly y es décimo.

9/17 - ANTONELLI, NUEVO LÍDER

Kimi Antonelli pone el Mercedes en el primer lugar luego de un incesante ataque a Lewis Hamilton. Activó el turbo y lo pasó como parado.

7/17 - HADJAR LO PASÓ A COLAPINTO

Aguantó lo que pudo Franco a Hadjar, pero cae al puesto 12 con el avance del Red Bull.

ASÍ FUE LA LARGADA DE COLAPINTO

5/17 - ATACA ANTONELLI

Tenemos batalla por la punta, se viene Antonelli, a menos de medio segundo de Hamilton.

4/17 - SALEN LOS ALPINE DE LOS PUNTOS

Liam Lawson supera a Pierre Gasly y es octavo, se queda con el último lugar de los puntos por ahora. Colapinto por ahora aguanta a Hadjar, lo que puede.

3/17 - FRENÉTICA BATALLA POR EL TERCER PUESTO

Norris, Verstappen, Russell, Piastri y Leclerc, batalla de cinco autos por el tercer puesto. Gran carrera en Silverstone.

2/17 - RECUPERAN LOS RB

Lawson y Lindblad recuperan posición con Colapinto y lo dejan undécimo al argentino.

2/17 - FUE MUY MALA LARGADA DE LOS PILOTOS DE RED BULL

Verstappen pasó de tercero a quinto, los RB se fueron para atrás y el peor fue Hadjar, que cayó hasta el puesto 13 y tendrá que remontar.

1/17 - EXCELENTE LARGADA DE LOS ALPINE

Gasly subió hasta el octavo puesto y Colapinto hasta el noveno. Impresionante largada.

SE LARGÓ LA CARRERA

Se intentó meter Antonelli, pero Hamilton sostiene la primera posición.

VUELTA PREVIA

Los autos salen a dar la vuelta de formación. Se viene la carrera.

NEUMÁTICOS CONFIRMADOS

18 de los 22 pilotos optaron por goma media. Los únicos que fueron por blandos fueron Liam Lawson (RB), Valtteri Bottas (Cadillac) y los Aston Martin de Alonso y Stroll.

SE VIENE LA SPRINT

En cinco minutos comienza la carrera sprint. Cabe recordar que sólo suman puntos los 8 primeros, por lo que muchos se tomarán esto como una tanda de entrenamientos más.

ALEX ALBON LARGARÁ DESDE BOXES

Tras modificar su puesta a punto de la suspensión fuera del tiempo debido, Alex Albon fue penalizado y largará la carrera desde los boxes. No cambia mucho para el tailandés, que partía del puesto 16.

SEGUNDA SPRINT EN SILVERSTONE

Curiosamente, Silverstone está recibiendo su segunda carrera sprint, luego de cinco años. Este circuito fue hogar de la primera carrera sprint en la historia de la Fórmula 1, en 2021, que resultó en victoria de Max Verstappen.

LEWIS HAMILTON HIZO LA POLE

Con un tiempo de 1:28.376, Lewis Hamilton se quedó con la pole position para esta carrera sprint por apenas 11 milésimas sobre Kimi Antonelli, el líder del campeonato.

PARRILLA DE SALIDA DE LA SPRINT

  1. Lewis Hamilton (Ferrari)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Lando Norris (McLaren)
  7. Oscar Piastri (McLaren)
  8. Isack Hadjar (Red Bull)
  9. Liam Lawson (RB)
  10. Arvid Lindblad (RB)
  11. Pierre Gasly (Alpine)
  12. Gabriel Bortoleto (Audi)
  13. Nico Hulkenberg (Audi)
  14. Franco Colapinto (Alpine)
  15. Carlos Sainz (Williams)
  16. Alex Albon (Williams)
  17. Ollie Bearman (Haas)
  18. Esteban Ocón (Haas)
  19. Sergio Pérez (Cadillac)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)
  21. Fernando Alonso (Aston Martin)
  22. Lance Stroll (Aston Martin)

FICHA TÉCNICA - SPRINT SILVERSTONE

  • Circuito: Silverstone
  • Vueltas: 17
  • Pole Position: Lewis Hamilton (1:28.376)
  • Máximo Ganador: Lewis Hamilton (9)
  • Curvas: 18
  • Zonas Straight Mode: 4
  • Horario: 08:00hs (ARG)
  • TV: Disney+, FOX Sports, F1 TV
Germán Celsan
Germán Celsan
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