Franco Colapinto fue 12º en la carrera sprint del GP de Gran Bretaña: ganó Kimi Antonelli

Luego de una jornada de viernes complicada, Franco Colapinto se enfrentó la primera carrera de las dos que tendrá este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña. Fue la carrera sprint, pactada a 17 vueltas al mítico trazado de Silverstone. El argentino aprovechó su gran largada, en la que ganó cinco posiciones, para terminar en el puesto 12, dos por delante de su lugar de partida.

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Colapinto largó desde el puesto 14, luego de una complicada clasificación para Alpine, donde no pudo meter a ninguno de sus autos en el top ten. Sin embargo, el piloto argentino aprovechó el flojo inicio de los Audi, RB y el Red Bull de Hadjar para meterse 9º, detrás de Gasly. Luego, el ritmo de carrera de los autos de la bebida energética fue demasiado, y perdió posición con los tres, al igual que Gasly.

La pole position fue para Lewis Hamilton, con Ferrari, y el británico aguantó esa primera posición un buen rato. Hasta que Kimi Antonelli atacó. El Mercedes pasó como parado a la Ferrari y se escapó, mostrando mucho mejor ritmo, al punto tal de hacer el récord de vuelta en el último giro.

Resultado carrera sprint GP de Gran Bretaña