El primer jefe de Colapinto no pudo esconder su emoción tras el anuncio de su continuidad en Alpine: “Se lo ganó”

El anuncio de Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil sigue dando que hablar aún una semana después de haberse oficializado. La continuidad del argentino en la Fórmula 1 con Alpine fue muy festejado en la escudería, pero también fuera de ella. Más especialmente en la primera casa de Franco en la F1: Williams.

Y es que, en diálogo con la web oficial de la F1, James Vowles, antiguo jefe de Franco y el primero en darle una oportunidad en la categoría, se mostró muy emocionado tras el anuncio. El ingeniero y jefe de equipo británico reconoció: “Estoy realmente orgulloso de lo que ha hecho, ciertamente en, digamos, estas últimas siete carreras“.

“Franco le ha mostrado al mundo el rendimiento que yo veía en él cuando estaba con nosotros en Williams“, señaló Vowles. “Yo pienso que él se ha ganado su lugar para el año que viene, y estaba increíblemente orgulloso de él cuando lo anunciaron.”

James Vowles celebró la continuidad de Colapinto en la Fórmula 1.

La Fórmula 1 y Franco Colapinto, una relación recíproca

Estar en la Fórmula 1 es el sueño de Franco Colapinto, un sueño que tiene la suerte de poder cumplir cada fin de semana de carrera y que podrá seguir haciéndolo en los Grandes Premios del 2026. Pero Franco también tiene mucho que ofrecerle a la Fórmula 1, tal y como lo afirma Vowles.

Los fanáticos argentinos colapsaron Interlagos por Colapinto. (AFP)

“Franco tiene una gran cantidad de seguidores. En San Pablo, y no exagero, nos tomó media hora llegar porque había alrededor de 50.000 fanáticos argentinos apasionados. Y eso es lo que me gusta ver”, destacó. “El deporte goza de una salud que nunca antes había tenido y Franco tiene esta gran cantidad de seguidores. Es por eso que creo que, así como lo ha demostrado con su rendimiento, el deporte se puede aprovechar de esto también. Tiene un futuro brillante, y depende de él ganárselo año a año.”

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Tras su anuncio como piloto oficial para el 2026 y un fin de semana un tanto accidentado en Brasil, Franco recién volverá a correr en el Gran Premio de Las Vegas, la antepenúltima fecha de la temporada actual.

El Gran Premio de Las Vegas tendrá lugar el fin de semana del domingo 23 de noviembre, jornada donde se presentará la carrera en cuestión. Sin embargo, previamente, las primeras dos prácticas libres se desarrollarán entre el jueves 20 de noviembre y el viernes 21 de noviembre, en tanto que la tercera práctica libre y la clasificación serán entre el viernes 21 de noviembre y el sábado 22 de noviembre.

