James Vowles, jefe de Williams, reveló que otra escudería de la Fórmula 1 afectó a Franco Colapinto: “Definitivamente influyó”

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 comenzó en Williams, donde allí le demostró al mundo entero que tenía pasta de sobra para poder desempeñarse al frente del monoplaza y escribir sus páginas doradas en el gran circo. Pero con el correr del tiempo aparecieron sentimientos que no conocía.

Finalizado el 2024, el bonaerense nacido en Pilar tuvo la posibilidad de conseguir una butaca en Red Bull, algo que finalmente no ocurrió y fichó para Alpine. Pero la chance lo llevó a tener una presión que no había manejado antes. Así lo dejó en claro James Vowles, el jefe de Williams.

Vowles fue quien ascendió a Colapinto hacia la F1, y en el podcast Beyond the Grid aseguró que el piloto de 22 años tuvo algunos choques en la parte final del último año tras haber sumado puntos durante sus primeras carreras y haber despertado el interés de la escudería de Milton Keynes para llevárselo.

“La presión sobre sus hombros era: ‘Necesito demostrarle al mundo que soy lo suficientemente rápido para ganarme un lugar en la Fórmula 1 el próximo año’”, comentó el ingeniero británico durante el podcast. Esa carga, añadió, llevó a Colapinto a “situaciones que comenzaron a repetirse”, exclamó en referencia a los accidentes que tuvo sobre el cierre de su paso por Williams. Pese a ello, se mostró muy contento por el rendimiento que tuvo en su estreno: “En Monza fue fantástico”, dijo.

Con el correr de la temporada, la ansiedad por poder mantener una butaca le jugó en contra: “En Bakú estuvo extraordinario. Realmente hizo un gran trabajo adaptándose rápido”, aseveró. Y cuando le preguntaron si el interés lo distrajo, el jefe de Williams fue muy claro: “¿Desconcentrado? No. Pero, ¿lo influyó? Definitivamente. Cuando deseas algo con tanta intensidad, a veces no logras rendir al mismo nivel que antes”.

Por otra parte, el ingeniero británico destacó que los incidentes de los corredores en la actual generación de vehículos es algo habitual, ya que es “fácil sobreexigir a estos monoplazas”. Además, destacó que “probablemente sea el error más común que todos cometemos. Pero es difícil evitarlo”. Y también dejó en claro que Colapinto mantiene cualidades del más alto nivel: “Sigue siendo rápido, muy, muy rápido”.

Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1

Después de hacer varias escalas en Europa y posteriormente en Asia, la Fórmula 1 regresa al continente americano. En el fin de semana del 17, 18 y 19 de octubre se lleva a cabo el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas. Allí, Franco Colapinto entrará en acción en un momento clave para definir su futuro en la categoría y en Alpine como compañero de Pierre Gasly.

Práctica libre 1: viernes 17 de octubre 14:30

Clasificación sprint: viernes 17 de octubre 18:30

Carrera sprint: sábado 18 de octubre 14:00

Clasificación: sábado 18 de octubre 18:00

Carrera: domingo 19 de octubre 16:00

Austin, terreno conocido para Franco Colapinto

Franco Colapinto no solo sabe lo que es correr en el GP de Estados Unidos, sino que también logró sumar puntos. En 2024, cuando pertenecía a Williams Racing, el argentino finalizó 10° tras haber largado en la decimoquinta posición. El día anterior, había finalizado 12° en la carrera sprint.

Calendario restante de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

