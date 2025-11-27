Fue jefe de Colapinto, es director de un equipo en la F1 y volverá a correr con 46 años

Es cierto que en la Fórmula 1 se ha extendido la barrera de la edad y pilotos como Fernando Alonso (44) o Lewis Hamilton (40) siguen arriba de los monoplazas casi dos décadas después de su debut en la categoría. Y también que el automovilismo permite estas licencias en otras categorías con edades aún mucho más avanzadas. Sin embargo, no deja de sorprender el escuchar que un jefe de equipo de la F1 se pondrá el casco para competir.

El hombre de la hora en la Fórmula 1 es James Vowles, actual jefe de equipo en Williams, y quien fuera el primer jefe de Franco Colapinto en la categoría. El británico, de 46 años, confirmó que volverá a las pistas para disputar una carrera de resistencia, las 12hs del Golfo, en Abu Dhabi.

Vowles fue el primer director de equipo con el que compartió Colapinto en la F1.

Para Vowles no será tanto trabajo el viaje hasta los Emiratos, ya que simplemente tendrá que quedarse allí una vez terminada la temporada de la F1, que cerrará el 2025 el próximo fin de semana en dicho territorio, y la carrera se disputará apenas siete días después, el 14 de diciembre.

Desde que se transformó en Jefe de Equipo de Williams en 2023, Vowles no había vuelto a correr; su última carrera había sido, justamente, en Yas Marina, en la Asian Le Mans Series 2022. Vowles volverá a correr con el equipo Garage 59 en la categoría International GT Open, y lo hará junto a Alexander West, ganador de la categoría Pro-Am en 2024, así como Mark Sansom y Marco Pulcini.

James Vowles correrá por primera vez desde 2022.

“La chance de volver a ponerme un casco de carreras es algo que siempre me entusiasma. Garage 59 es un equipo que conozco bien por nuestro tiempo juntos en 2022 y las 12 horas del Golfo es un evento fantástico, con una parrilla competitiva. Será un placer compartir el auto con Alex, Mark y Marco, y experimentar una carrera desde el lugar de piloto nuevamente”, declaró Vowles.

