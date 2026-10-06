Franco Colapinto, ambicioso de cara al Gran Premio de Singapur: “Una de mis favoritas”

El piloto argentino palpitó lo que será el fin de semana para una nueva fecha del Campeonato de la Fórmula 1.

Luego de lo que fue la acción en Baréin, ahora todos los caminos conducen al Gran Premio de Singapur en este fin de semana por una nueva fecha de la Fórmula 1 2026. En ese sentido, ahora rompió el silencio Franco Colapinto y reveló su postura tras lo ocurrido en la pasada carrera y lo que espera ante un difícil circuito callejero Marina Bay.

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Franco Colapinto, piloto de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

Lo cierto es que el piloto argentino fue sincero y aseguró: “Será uno de los fines de semana más extremos de la temporada“. No conforme con esa declaración, el hombre de Alpine también manifestó: “El calor y la humedad fueron todo un desafío en Sepang y no será diferente este fin de semana, con el añadido de que se trata de un circuito urbano“.

Pocos segundos más tarde, Franco reveló: “La pista no da respiro y es muy divertida de manejar“. Inmediatamente después, Colapinto redobló la apuesta y aportó un dato clave. “La mezcla de curvas técnicas, una superficie con baches y muros cercanos, además de correr bajo las luces, hace que sea una de mis favoritas del año“, aportó también.

Franco Colapinto y Briatore, de Alpine. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Las condiciones realmente premian la determinación y tendremos que encontrar el nivel adecuado desde el principio, ya que es otro fin de semana sprint“, expresó sin titubear el oriundo de Pilar, en la Provincia de Buenos Aires que milita en la Fórmula 1.

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Por último pero no menos importante, tocó un tema a tener en cuenta para el fin de semana. “Tener dos sesiones de clasificación será emocionante y trabajaremos duro para aprovechar al máximo ambas oportunidades y colocarnos en una posición que nos permita sumar puntos“, sostuvo Colapinto ante el micrófono para culminar su relato.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

¿Cuándo es la próxima carrera de la F1?

La Máxima no se toma respiro y Franco Colapinto tendrá revancha rápidamente el próximo domingo 11 de octubre en el marco del Gran Premio de Singapur. Esta carrera se disputará en el exigente Circuito Urbano Marina Bay y comenzará a las 9:00 hs.