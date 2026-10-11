Seguí toda la acción de la feature race nocturna en el Circuito Urbano de Marina Bay.

Se terminó la espera. Llegó la hora de la carrera nocturna del Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1 en el Circuito Urbano Marina Bay. Esta cita se disputa este domingo desde las 9:00 hs y Franco Colapinto en el puesto 15° de la parrilla de salida.

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El piloto argentino tuvo un sábado para el olvido por desperfectos en su Alpine A526 y ahora intetará remontar las posiciones necesarias para cortar la mala racha de dos Grandes Premios sin sumar puntos. Sin embargo, tiene una tarea difícil tomando en cuenta que el circuito de Singapur es uno de los peores para adelantar.

Franco Colapinto en la drivers parade del GP de Singapur (Getty Images)

Minuto a minuto del Gran Premio de Singapur 2026:

Comenzó la vuelta de formación. Últimos instantes antes de la largada.

Momento del himno de Singapur.

La carrera comenzará en breve con Max Verstappen largando desde la pole.

Parrilla del GP de Singapur 2026

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Isack Hadjar (Red Bull) George Russell (Mercedes)

Características del GP de Singapur

Longitud del circuito: 4.940 km (trazado actual tras la eliminación de varias curvas lentas en 2023).

4.940 km (trazado actual tras la eliminación de varias curvas lentas en 2023). Distancia total de carrera: 306.143 km.

306.143 km. Cantidad de vueltas: 62 vueltas.

62 vueltas. Número de curvas: 19 curvas.

19 curvas. Sentido de giro: Antihorario.

Antihorario. Primer Gran Premio: 2008 (primera carrera nocturna en la historia de la F1).

2008 (primera carrera nocturna en la historia de la F1). Exigencia física: Extremadamente alta. El calor sofocante, la humedad y la naturaleza del circuito callejero hacen que los pilotos lleguen a perder hasta 3 kg de líquidos durante la carrera.

Extremadamente alta. El calor sofocante, la humedad y la naturaleza del circuito callejero hacen que los pilotos lleguen a perder hasta 3 kg de líquidos durante la carrera. Coche de seguridad: Históricamente tiene una altísima probabilidad de aparición debido a la estrechez de los muros y la falta de escapatorias.