Colapinto, furioso con Alpine luego de su mala clasificación en Singapur: “Fue un desastre”

El argentino no tuvo un buen desempeño en la Q2 y largará en la posición 15 en el marco del Gran Premio de Singapur.

Luego de dos fines de semana complicados, en Azerbaiyán y Malasia, Franco Colapinto sigue sin poder enderezar el rumbo en la Fórmula 1. Es que debió abandonar en la carrera Sprint y no tuvo una buena clasificación para la competición principal del Gran Premio de Singapur. De hecho, el piloto argentino de Alpine largará en la posición 15.

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Luego de un interesante desempeño en la Q1, el oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, no hizo pie en la Q2. Tuvo un toque contra una pared y esto le arruinó el último intento por meterse en Q3. Así las cosas, Colapinto terminó en el puesto 16 de la clasificación para la carrera principal, pero iniciará 15 por la penalización a George Russell.

En medio de ese panorama, instantes después de finalizada la clasificación, el expiloto de Williams apareció en escena para brindar declaraciones. Por intermedio de las mismas, el argentino proporcionó sus sensaciones por lo acontecido, aunque también expuso los argumentos que graficaron lo que sucedió con el monoplaza.

“Cuando arranqué la vuelta no tenía batería, por eso empecé la vuelta perdiendo en las rectas. Pero, en general, la Q2 fue muy mala, perdimos mucho el balance del auto. Fue un desastre. Creo que de los peores balances que tuve en mucho tiempo”, comenzó exteriorizando Colapinto, quejándose nuevamente por las herramientas con las que afrontó la Qualy.

🎙️| Franco Colapinto post Clasificación en Singapur 🇸🇬



“Cuando arranque la vuelta no tenía batería. La Q2 fue muy mala, perdimos mucho el balance del auto.



En Q1 el auto se sentía bien y tenía bastante por mejorar, pero la Q2 fue un desastre” pic.twitter.com/GTxCbp5a5k — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) October 10, 2026

“No entiendo el por qué, porque en Q1 el auto se sentía bien y tenía bastante para mejorar, pero la Q2 fue un desastre. Mañana intentaremos, es difícil sobrepasar acá, pero lo intentaremos”, completó Colapinto, augurando lo que puede llegar a pasar este domingo en el marco de la carrera principal en Singapur.

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Parrilla de la carrera del GP de Singapur 2026

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Isack Hadjar (Red Bull) George Russell (Mercedes)

Hora y dónde ver la carrera del GP de Singapur 2026

La carrera principal del Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1 se disputará este domingo 10 de octubre desde las 09:00 hs (República Argentina). Además, se podrá ver a través de las pantallas de Disney+, Fox Sports y F1TV.