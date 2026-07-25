Franco Colapinto, resignado tras la clasificación del GP de Hungría: “Creo que estaba para más”

Los Alpine se quedaron fuera de la Q3 una vez más, en la última carrera antes del parón de verano europeo de la F1.

Este sábado tuvo lugar la clasificación del Gran Premio de Hungría, donde los Alpine volvieron a tener un rendimiento realmente parejo: Pierre Gasly quedó en el puesto 12, y Franco Colapinto en el puesto 13, con apenas 2 décimas de diferencia entre ambos.

Esto demuestra que el deterioro de Alpine es la falta de mejoras del A526, ya que las diferencias entre sus pilotos son prácticamente nulas en pista. Aunque Franco puso el foco en lo poco que pudo girar en las pruebas libres, lo que lo llevó a estar en un auto lejos de lo ideal para su manejo.

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“Fue una buena recuperación, creo que estaba para más, eso es lo que me da un poco de bronca, pero es lo que hay. Ayer no giré, di tres vueltas nada más en la FP3. El auto está bastante fuera de la ventana en la que a mi me gusta y al no tener la oportunidad de cambiar cosas… No hice la FP1, no puse el auto en cuanto al setup como me gusta a mí, y es la consecuencia de eso”, declaró Franco.

Colapinto quedo 13 en clasificación. (Getty)

“Hicimos un buen trabajo para recuperarnos, la Q2 no fue buena, si bien la vuelta sí, no hicimos un buen trabajo con las gomas, arranque con las gomas con una temperatura muy baja, el primer sector fue muy malo, me recuperé en el Sector 2 y 3 pero no pude recuperar todo lo que perdí en el 1“, analizó Colapinto.

“Una pena, eso está fuera de mi control, pero en lo personal creo que hice un buen trabajo para recuperarme. No hice ningún long run pero vamos a intentar estar finos mañana en carrera”, completó el piloto argentino al respecto.

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Parrilla de salida del Gran Premio de Hungría

Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Arvid Lindblad (RB) Nico Hulkenberg (Audi) Liam Lawson (RB) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Ollie Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio Pérez (Cadillac)

La carrera principal del Gran Premio de Hungría está pactada para iniciar a las 10:00hs de este domingo 26 de julio. Serán 70 vueltas al Hungaroring. La de este fin de semana es la última carrera antes del parón veraniego europeo, por lo que no habrá Fórmula 1 hasta finales de agosto.