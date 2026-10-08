Franco Colapinto reveló cómo vivió la despedida de Messi: “Lloré un rato”

El piloto de Alpine volvió a hacer eco de su fanatismo por Lionel en la previa del Gran Premio de Singapur.

El adiós de Lionel Messi en la Selección Argentina sigue generando repercusiones a lo largo de todo el mundo. En esta oportunidad, quien se pronunció al respecto fue Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1.

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El piloto argentino nunca ocultó su fanatismo por Messi y, en diálogo con ESPN, reveló cómo vivió su despedida a la distancia. “Yo me emociono mucho, lloré un rato, fue un momento obviamente emotivo para toda la gente. Creo que, el que no se emocionó con eso, está mal”, comentó Colapinto.

🥹 "LLORÉ UN RATO. FUE UN MOMENTO EMOTIVO PARA TODA LA ARGENTINA", dijo Franco Colapinto sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.



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“En mi caso siempre lloro un poco por boludeces y esto no fue una boludez, así que valió la pena llorar, tuvo sentido. Una tristeza muy grande, pero terminó el partido y ya nos enfocamos acá, basta de fútbol, enfocados en el automovilismo y tener un buen auto acá”, completó.

Cronograma del GP de Singapur

(Horarios de la República Argentina)

VIERNES 9 DE OCTUBRE

5:30 – Práctica libre

9:30 – Clasificación Sprint

SÁBADO 10 DE OCTUBRE

6:00 – Carrera Sprint

10:00 – Clasificación

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DOMINGO 11 DE OCTUBRE