Por qué Franco Colapinto no corre en la FP1 del Gran Premio de México de la Fórmula 1

El piloto argentino le cederá al joven Gabriele Mini su monoplaza para la primera sesión en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Comienza un nuevo fin de semana de carreras, pero Franco Colapinto no estará presente en el inicio de las prácticas. Es que el argentino es perderá la Práctica Libre 1 del Gran Premio de México 2026 para cederle su lugar a un joven de la academia Alpine.

Tras su abandono en Austin, el piloto argentino de Alpine se ausentará en la primera sesión del fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez por decisión de la escudería de Enstone.

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Su reemplazante será el italiano Gabriele Minì, quien tendrá su debut en la Fórmula 1 como parte del programa obligatorio para pilotos novatos, en el que cada uno de los pilotos de la parrilla deben cederle su lugar en al menos dos ocasiones en la temporada.

Es importante remarcar que Colapinto solamente se perderá la FP1 y estará a bordo de su A526 a partir de la Práctica Libre 2. Por ende, podrá disputar la FP3, la qualy y la carrera del domingo.

Todos los pilotos juveniles que correrán en la FP1

Gabriele Minì — Alpine

Frederik Vesti — Mercedes

Luke Browning — Williams

Jak Crawford — Aston Martin

Freddie Slater — Audi

Ryo Hirakawa — Haas

Leonardo Fornaroli — McLaren

Ayumu Iwasa — Red Bull

Colton Herta — Cadillac

Cronograma del GP de México

Viernes 30 de octubre

Práctica 1: 15:30 a 16:30

Práctica 2: 19:00 a 20:00

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Sábado 31 de octubre

Práctica 3: 14:30 a 15:30

Clasificación: 18:00 a 19:00

Domingo 1 de noviembre