Colapinto no tuvo un buen debut en Sepang: Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Baréin en Malasia

El Circuito Internacional de Sepang recibió a la Fórmula 1 por primera vez desde 2017 en el marco de la FP1 de Baréin.

El Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1 comenzó en la madrugada de este viernes con la Práctica Libre 1. Esta cita tendría que haberse corrido en las primeras fechas del calendario, pero se pospuso por el conflicto bélico de Medio Oriente y se está disputando ahora en Malasia.

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Franco Colapinto nunca había girado en el Circuito Internacional de Sepang hasta la fecha y no empezó este Gran Premio de la mejor manera: se perdió un poco menos de la mitad de la FP1 por un problema en su coche y fue el último piloto en salir a pista.

Finalmente, el argentino terminó 19° en una primera sesión que fue dominada por Max Verstappen. En contrapartida, su compañero de equipo –Pierre Gasly– sí tuvo una buena Práctica Libre 1 y terminó 7°.

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Baréin en Malasia

Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Gabriel Bortoleto (Audi) Fernando Alonso (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Alex Albon (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Valtteri Bottas (Cadillac) Checo Perez (Cadillac)

Cronograma y horarios del GP de Baréin

Viernes 2 de octubre

Práctica Libre 1: 1:30 | DISPUTADA

Práctica Libre 2: 5:00

Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 1:30

Clasificación: 5:00

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Domingo 4 de octubre