Franco Colapinto se reveló contra Alpine y dejó su mejor maniobra de la Fórmula 1 2025 en Estados Unidos

No hubo dudas de cuál fue la mejor acción de Franco Colapinto en toda la temporada de la Fórmula 1 y fue la que le ganó su lugar para seguir en 2026.

Por Germán Celsan

La mejor maniobra de Franco Colapinto en la F1 2025
© Image generated with Gemini IALa mejor maniobra de Franco Colapinto en la F1 2025

“Vos estás en una guerra ¿Dónde viste una carrera de autos donde uno te pasa y le decís ‘No, no, no, pasá, pasá’? No existe eso. ‘Estoy contento que ganó mi compañero de equipo’, vos sos un p…”, bueno, se entiende. Las palabras del Flaco Traverso seguirán vigentes por el tiempo que exista el automovilismo y son las que nos llevan a la maniobra del año de Franco Colapinto en la Fórmula 1 2025.

Es cierto que no fue el mejor año para el argentino, pero claramente no tuvo el mejor auto. De hecho, tuvo el peor. Sin embargo, fue capaz de dejarnos maniobras como su adelantamiento a Hülkenberg en Zandvoort o su largada en Singapur, pero ninguno como la maniobra que definió su temporada y con la que se ganó la confianza de Flavio Briatore para renovar de cara al 2026: su sobrepaso a Pierre Gasly en Austin, desobedeciendo las “órdenes de equipo” en Alpine.

Quedaban menos de tres vueltas para el final de la carrera en el Gran Premio de los Estados Unidos, y Franco Colapinto marchaba en el puesto 18, a la vez que Gabriel Bortoleto, con neumáticos blandos nuevos, empezaba a presionar. Delante marchaba un Pierre Gasly con gomas gastadas, y allí llegó el infame mensaje de Stuart Barlow, su ingeniero, en la radio: “Hold positions”.

Colapinto, justo antes de superar a Gasly en Austin. Su maniobra del año en la F1. (Getty)

“Ambos autos están gestionando, mantén la posición, mantén la posición”, fue la traducción del pedido de Alpine a Colapinto. Fue demasiado para el argentino, que finalmente mostró las garras y se reveló, tanto en la radio como en pista: “¿Mantener la posición? Pero él es lento, y yo estoy con Bortoleto”, llegó a expresar antes de meterle el auto por adentro y adelantar a su compañero de equipo.

La mejor maniobra de Franco Colapinto en la Fórmula 1 2025: el sobrepaso a Gasly en Austin

El sobrepaso en la cámara on board de Franco Colapinto

Colapinto se ganó una reprimenda pública por parte de Alpine, o al menos eso fue lo que expresó la escudería hacia el afuera. En el seno de la misma, la maniobra de Colapinto fue exactamente lo que se esperaba de él. Esa muestra de carácter, fiereza y capacidad conductiva que fue lo que le ganó su lugar en el auto en primer lugar.

En síntesis

  • Franco Colapinto superó a Pierre Gasly en el GP de Austin desobedeciendo órdenes de equipo.
  • Esa maniobra le ganó Colapinto la renovación de su contrato para 2026 y la confianza de Flavio Briatore.
  • Franco Colapinto mostró carácter, fiereza y capacidad conductiva, los tres factores clave para demostrar que merecía continuar en Alpine.
germán celsan
Germán Celsan

