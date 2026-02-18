Es tendencia:
Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto y advirtió al resto de la F1 2026: “Mostrará su potencial total en Melbourne”

El líder de la escudería remarcó que Alpine está trabajando con limitaciones, las cuales no tendrán en la apertura de la temporada.

Por Germán Celsan

Briatore destacó a Colapinto y se refirió al potencial de Alpine
© Prensa Alpine / GettyBriatore destacó a Colapinto y se refirió al potencial de Alpine

Este miércoles dio inicio la última serie de pruebas de pretemporada de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. Para Alpine, Pierre Gasly tomó el primer turno en Bahréin, y Franco Colapinto salió a pista por la tenda vespertina, mejorando los registros del francés.

Los tests de Bahréin y toda la temporada 2026 de la F1 están en Disney+

Esto no pasó desapercibido en los ojos de Flavio Briatore, quien destacó el trabajo que ha hecho Franco Colapinto en la pretemporada y lo que está mostrando arriba del auto: “Me pone contento cómo Colapinto parece haber puesto una marcha más esta temporada“, admitió el asesor de Alpine en diálogo con Sky Sports Italia.

Flavio Briatore, contento con el rendimiento de Franco Colapinto.

Sobre el A526, afirmó que todavía el auto no mostró todo lo que puede dar: “También estoy contento con el motor que tenemos, que recién mostrará su potencial total en Melbourne. De momento tenemos algunas limitaciones, pero desde Melbourne estaremos con el mismo poder que Mercedes y McLaren“, señaló.

De todas formas, limitó las expectativas: “Por lo que podemos ver, deberíamos estar apenas detrás del Top 4“, reconoció, poniendo por delante de Alpine a Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull, de cara a lo que será el comienzo de la temporada el próximo 6, 7 y 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.

El A526 se muestra mejor que en la temporada pasada, justo por detrás del Top 4. (Getty)

Finalmente, el italiano fue consultado por la reunión que hubo entre los equipos, la FIA y la FOM este miércoles, donde, sobre la cual expresó: “No hubo nada que no estuviera en regla con las regulaciones. Están los rumores sobre estas grandes diferencias que, en realidad, son mínimas.”

Los tests de Bahréin continuarán este jueves 19 de febrero, con la actuación de Franco Colapinto en el A526 en ambos turnos. El cierre será el viernes 20, pero ese día quien pilotará el Alpine será Pierre Gasly, tanto en la sesión matutina como por la tarde.

En síntesis

  • Flavio Briatore destacó que Franco Colapinto ha “puesto una marcha más” esta temporada.
  • El motor del A526 igualará la potencia de Mercedes y McLaren en Melbourne.
  • Alpine proyecta estar ubicado apenas detrás del Top 4 al inicio del campeonato.
