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Fórmula 1

Franco Colapinto sorprendió a todos a caballo en la previa del GP de Estados Unidos

La acción de la máxima categoría se muda a Austin y allí Alpine buscará volver a sumar puntos luego de algunas carreras fallidas.

Franco Colapinto en Texas
© Prensa AlpineFranco Colapinto en Texas

Cada vez falta menos para la vuelta a la acción de la Fórmula 1. Alpine buscará volver a sumar puntos luego de algunas carreras fallidas. Franco Colapinto y Pierre Gasly ya se encuentran en Austin, Estados Unidos, en la antesala del Gran Premio de Estados Unidos.

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Colapinto vivió un momento de distensión en la previa del GP de Estados Unidos. El argentino compartió tiempo y montó a Smoke, un caballo imponente en un club hípico de Austin. Cabe destacar que esa región del país tiene una gran tradición en lo que respecta a la ganadería.

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Las fotos de Franco Colapinto a caballo

Franco con Smoke. (Foto: Prensa Alpine)

Franco con Smoke. (Foto: Prensa Alpine)

Colapinto disfrutó antes de iniciar la acción en Austin. (Foto: Prensa Alpine).

Colapinto disfrutó antes de iniciar la acción en Austin. (Foto: Prensa Alpine).

El cronograma del fin de semana en la Fórmula 1

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“Si Colapinto tuviera un auto y un equipo como el que tiene Antonelli, estaría ganando carreras”

  • Práctica libre 1: viernes 23/10 a las 14.30 horas
  • Práctica libre 2: viernes 23/10 a las 18 horas
  • Práctica libre 3: sábado 24/10 a las 14.30 horas
  • Clasificación: sábado 24/10 a las 18 horas
  • Carrera: domingo 25/10 a las 17 horas

DATOS CLAVE

  • Franco Colapinto participará en el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, Estados Unidos.
  • Franco Colapinto y Pierre Gasly buscarán volver a sumar puntos con la escudería Alpine.
  • Franco Colapinto montó al caballo Smoke en un club hípico de Austin.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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