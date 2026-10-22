Franco Colapinto sorprendió a todos a caballo en la previa del GP de Estados Unidos

Cada vez falta menos para la vuelta a la acción de la Fórmula 1. Alpine buscará volver a sumar puntos luego de algunas carreras fallidas. Franco Colapinto y Pierre Gasly ya se encuentran en Austin, Estados Unidos, en la antesala del Gran Premio de Estados Unidos.
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Colapinto vivió un momento de distensión en la previa del GP de Estados Unidos. El argentino compartió tiempo y montó a Smoke, un caballo imponente en un club hípico de Austin. Cabe destacar que esa región del país tiene una gran tradición en lo que respecta a la ganadería.
Las fotos de Franco Colapinto a caballo
Franco con Smoke. (Foto: Prensa Alpine)
Colapinto disfrutó antes de iniciar la acción en Austin. (Foto: Prensa Alpine).
El cronograma del fin de semana en la Fórmula 1
“Si Colapinto tuviera un auto y un equipo como el que tiene Antonelli, estaría ganando carreras”
- Práctica libre 1: viernes 23/10 a las 14.30 horas
- Práctica libre 2: viernes 23/10 a las 18 horas
- Práctica libre 3: sábado 24/10 a las 14.30 horas
- Clasificación: sábado 24/10 a las 18 horas
- Carrera: domingo 25/10 a las 17 horas
DATOS CLAVE
- Franco Colapinto participará en el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, Estados Unidos.
- Franco Colapinto y Pierre Gasly buscarán volver a sumar puntos con la escudería Alpine.
- Franco Colapinto montó al caballo Smoke en un club hípico de Austin.