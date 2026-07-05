Brillante noveno puesto para Colapinto en Silverstone: volvió a demostrar que es uno de los mejores largadores de la Fórmula 1

El Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, en Silverstone, ha terminado de la peor manera, bajo la bandera amarilla, bajo un auto de seguridad y sin la emoción que la carrera nos podía dar. Pero, sin embargo, esto no significa que no haya sido un buen fin de semana para Franco Colapinto. Por el contrario, fue realmente interesante.

Tremendo noveno puesto para el argentino, delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que culminó décimo. No solamente salvó un fin de semana que pintaba realmente complicado, sino que lo salvó sumando dos puntos, algo realmente impensado teniendo en cuenta que largó en un complejo decimonoveno escalón.

Sí, largar 19 y terminar 9 tiene muchísimo mérito para Colapinto, incluso más que para Alpine, que tiene muchísimo trabajo por delante para hacer. De hecho, el corredor argentino volvió a mostrar que es de los mejores largadores que tiene la Fórmula 1. Diagramó otra largada impresionante, ganando lugares, arriesgando, yendo por todo y cambiando la carrera.

Cuando tenés un piloto como Colapinto, que larga de esa manera y que corrige los problemas del día anterior –porque el sábado había tenido dificultades en el piso que no le permitieron sacar su vuelta de clasificación–, muchos de esos inconvenientes se empiezan a solucionar. En la primera vuelta ya te transforma completamente la carrera.

El ritmo del Alpine ha sido relativamente bueno en carrera y las paradas en los pits terminaron favoreciendo a Colapinto, porque se detuvo antes que Gasly y porque su parada fue más rápida. Incluso, en las paradas fue donde el argentino terminó superando a su compañero de equipo. Y, obviamente, el contexto final termina favoreciendo a los dos para que sumen unidades.

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¿Cuál es el contexto final? El abandono de Max Verstappen cuando venía para terminar en el podio. Y también los problemas de Kimi Antonelli, con alguna rotura en la suspensión que lo lleva a pasarse y a perder los límites de la pista, siendo sancionado con cinco segundos. Y, lógicamente, el mencionado auto de seguridad.

Por otra parte, lo complicado en cuanto al panorama es que, si este es el trabajo que debe hacer Alpine, siendo fríos y analizando la información, hay que destacar que Racing Bulls ya está en otro nivel y que Audi ya está en el mismo nivel y probablemente hasta mejor. Entonces, Alpine, que cuando arrancó la temporada era la quinta mejor escudería, hoy suma puntos porque se produjo una serie de sucesos para que esto tenga lugar.

De todos modos, la ejecución ha sido buena. Las decisiones del equipo han sido buenas. Y creo que estos tres puntos que cosecha Alpine entre Colapinto y Gasly van a traer un poco de tranquilidad. Aunque, lo dicho: es necesario implementar mejoras, tener un auto que evolucione carrera a carrera y que permita competir mejor y no depender de contextos para poder sacar adelante el resultado.