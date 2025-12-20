Fue el primer compañero de Colapinto en la Fórmula 1 y perdió con un chico de 15 años en karting: “¿Cómo demonios es tan rápido?”

Llegar a la Fórmula 1 ubica a los pilotos en un selecto grupo entre los más veloces y talentosos del mundo. Y aunque hay excepciones, la de Alex Albon no es una; el tailandés ya demostró que se merece el lugar que tiene en la categoría y en una escudería como Williams, aunque recientemente se llevó una gran sorpresa con un pequeño de quince años.

Albon, quien fue el primer compañero de Franco Colapinto en la F1, formó parte de un evento en el que debía enfrentar a 25 chicos a una carrera de kartings. Un evento que consistía de una clasificación y una carrera a tres vueltas, aunque Albon saldría desde el fondo sin importar el tiempo que hiciera en la tanda clasificatoria.

Aun así, las sorpresas llegaron desde esa primera fase, donde Albon marcó el tercer mejor tiempo, casi tres décimas por detrás del sorprendente piloto detrás del karting número #3. En carrera, y con grilla invertida, los chicos más veloces también salieron desde el fondo, al igual que Albon. Y si bien el tailandés adelantó rápidamente a la mayoría del pelotón, jamás tuvo chances de alcanzar a ese sorprendente piloto.

El piloto del número 3 salió desde el fondo, al igual que Alex Albon, y le ganó.

La cámara on board de Alex Albon permitía escuchar sus impresiones en medio de la competencia y algunas de las frases que salieron de la boca de Albon seguramente quedarán grabadas para ese chico: “No sé cómo logró esa largada, pero este tipo está muy por delante”, “Siento que ni siquiera estoy alcanzándolo, es muy, muy rápido“, destacó en las primeras vueltas que giró detrás suyo.

“Lo estoy alcanzando, pero demasiado lento ¿Cómo demonios es tan rápido?“, destacó algunas vueltas después, cuando logró arrimar la diferencia a un segundo en la última vuelta y cerró con un contundente: “¡Ese chico es tan veloz!”, cuando finalmente cruzó la bandera a cuadros en segundo puesto.

El chico del karting número tres venció a Alex Albon.

Arthur De Doncker, el joven prodigio que sorprendió a Alex Albon

Sobre el final del video se reveló la identidad del chico que venció a Alex Albon, que era el belga de 15 años Arthur De Doncker, quien apenas esta temporada debutó en Fórmula 4, corriendo en Yas Marina el mismo fin de semana en que la Fórmula 1 terminó la campaña 2025. En dicha categoría finalizó en segundo puesto entre los novatos.

Arthur De Doncker, el chico de 15 años que venció a Albon en kartings.

¿Un nuevo Max Verstappen en camino? Todavía es demasiado pronto para decirlo, pero De Doncker no viene por mal camino, con lo que ha sido su 2025, en el que impresionó y, de paso, se llevó a casa 1000 dólares, venciendo a uno de los pilotos más rápidos del mundo en el proceso.

