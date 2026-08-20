GP de Países Bajos 2026: horarios, fechas y dónde ver a Franco Colapinto por TV y streaming

Se terminó la espera: Franco Colapinto regresa a las pistas en el marco del Gran Premio de Países Bajos 2026. El receso de la Fórmula 1 llegó a su fin y los pilotos volverán a competir entre sí en Zandvoort, uno de los circuitos más cortos del calendario.
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Será un fin de semana con formato Sprint, por lo que desde el viernes ya se jugarán cosas importantes con la primera clasificación. Sin embargo, Colapinto ya sabe que su monoplaza (A526) no contará con las actualizaciones en las que trabajó Alpine durante el parate.
Franco Colapinto en su llegada al circuito de Zandvoort (Getty Images)
Horarios y cronograma del GP de Países Bajos 2026
- Viernes 21 de agosto
- Práctica Libre 1: 07:30 hs
- Clasificación sprint: 11:30 hs
- Sábado 22 de agosto
- Sprint: 07:00 hs
- Clasificación: 11:00 hs
- Domingo 23 de agosto
- Carrera principal: 10:00 hs
*Fechas y horarios correspondientes a la República Argentina.
Williams anunció su equipo para la temporada 2027 de la Fórmula 1: qué pasa con Alpine y con el futuro de Franco Colapinto
Dónde ver EN VIVO el GP de Países Bajos 2026
Todas las sesiones del Gran Premio de Países Bajos 2026 de la Fórmula 1 se pueden ver en vivo en Argentina a través de la plataforma Disney+ Premium y F1 TV. Además, Fox Sports transmitirá ambas carreras (sprint y principal) por TV.
Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 puntos
- George Russell (Mercedes) – 160 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 138 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 128 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 109 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 68 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 43 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 23 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 2 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
En síntesis
- Franco Colapinto correrá el GP de Países Bajos 2026 sin nuevas actualizaciones en su monoplaza.
- Domingo 23 de agosto a las 10:00 hs se disputará la carrera principal en Zandvoort.
- Disney+ Premium y Fox Sports transmitirán el evento en vivo para la República Argentina.