Jorge Brito se reunió con el presidente de la FIA y busca la vuelta de la Fórmula 1 a Argentina

Mientras avanzan las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, el exmandatario de River compartió detalles del encuentro y cuál es su rol en el proyecto.

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 en 2024 provocó una explosión en cuanto al interés del público argentino en la máxima categoría del automovilismo. La relación de este deporte con el país es grande, pero el piloto de Pilar ayudó a renovar espectadores.

La Fórmula 1 está en Disney+

En ese contexto, Argentina ahora sueña con la vuelta de la Fórmula 1 al país. Se trabaja para el regreso de un Gran Premio para las próximas temporadas y ya hay obras en marcha en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez para acercarse a esta posibilidad.

Jorge Brito, expresidente de River Plate, compartió este jueves que está trabajando en el proyecto de la vuelta de la Fórmula 1 a Argentina. En su condición de presidente del Banco Macro, se reunió con su par de la FIA para avanzar en este sueño.

“Como sponsors, a través de Banco Macro, de la Comisión Deportiva Automovilística, el organismo que representa al automovilismo dentro del Automóvil Club Argentino, tuvimos un encuentro junto a su presidente, César Carman, con Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA. Estamos trabajando para que los campeonatos mundiales de la FIA que supimos tener vuelvan a la Argentina, como la Fórmula 1 y el Rally”, explicó Brito.

Y siguió: “Compartimos una charla muy interesante, enfocada en fortalecer los vínculos institucionales y seguir trabajando por el desarrollo del automovilismo en nuestro país. Vamos Argentina!”.

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Javier Milei pidió por la vuelta de la F1 a Argentina

Días atrás, en el Congreso Americano de la FIA, el Presidente fue tajante. “Argentina está preparada para recibir a la Fórmula 1“, sentenció Milei en primera instancia. Pocos segundos después, redobló la apuesta y aseguró: “Queremos ver a Colapinto en el país“. Además, luego agregó: “Es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección“.

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