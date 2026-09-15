La Fórmula 1 calificó con 8 la actuación de Franco Colapinto en el GP de España y solo lo superaron 3 pilotos

Norris lideró los Power Rankings de la última carrera de la F1. Detrás de él aparecen Antonelli y Verstappen, y solo ellos tres superaron al argentino.

“Fue una buena carrera, está dentro de las mejores. Fue un fin de semana completo, ayer creo que tuve la mejor qualy. Largué de nuevo muy bien”. Con esas declaraciones, Franco Colapinto destacó, de manera acertada, su performance en el GP de España en el novedoso circuito de Madrid, que tuvo su estreno en la Fórmula 1 esta temporada.

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Este buen accionar de Colapinto a bordo del Alpine, que le valió el séptimo puesto en Madring, también fue reconocido por la propia Fórmula 1 luego de la carrera. Es que en los Power Rankings del GP de España calificaron al argentino con un 8.2, siendo el cuarto mejor piloto del fin de semana.

De hecho, Colapinto solo fue superado por Lando Norris, quien se quedó con la pole position, por Kimi Antonelli, ganador de la carrera, y Max Verstappen, quien terminó en el podio.

Para justificar el 8.2 en los Power Rankings, la Fórmula 1 detalló: “Franco Colapinto está teniendo un desempeño mucho mejor en Alpine en 2026, y el argentino gana confianza a medida que adquiere experiencia en la élite. Los dos últimos eventos han sido particularmente alentadores: dos puestos en la Q3 consecutivos y puntos obtenidos en Monza y Madrid. Después de pasar de noveno en la parrilla a séptimo en la meta el domingo, describió ‘probablemente mi mejor fin de semana de carreras’ en este deporte”.

La puntuación de Colapinto en los Power Rankings (Captura)

Así las cosas, Franco llegará envalentonado a la próxima carrera en Bakú, donde consiguió los primeros puntos en la F1 en su historia, exactamente hace 2 años cuando aún piloteaba para Williams.

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Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la Fórmula 1

La próxima presentación de Franco Colapinto en la Fórmula 1 será el fin de semana del 26 de septiembre, cuando dispute el Gran Premio de Azerbaiyán que se correrá en el Baku City Circuit, en la capital del país asiático. La carrera iniciará a las 8.00 de la mañana de Argentina.

El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 1

9:00 a 10:00 – Práctica Libre 2

Viernes 25 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 3

9:00 a 10:00 – Clasificación

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Sábado 26 de septiembre

8:00 – CARRERA

Resultado del GP de España 2026