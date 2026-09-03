Se viene Monza y Colapinto, ya con el auto mejorado, está en condiciones de sumar puntos

Empieza una nueva etapa en la historia del argentino en la Fórmula 1. A partir de ahora, todo será mano a mano con Pierre Gasly.

Se viene un fin de semana de Fórmula 1 en Monza, en el templo de la velocidad. Empieza a definirse el campeonato: los grandes candidatos no pueden perder puntos en una época del año donde la carga de trabajo para los equipos va a ser desconocida. Nunca hemos tenido 11 carreras en 14 fines de semana, con tanto viaje, con tanta evolución en medio de una temporada con reglamento nuevo.

En ese contexto, se viene un fin de semana sumamente especial para Franco Colapinto. Llega, primero y principal, con la tranquilidad de haber sido anunciado su contrato para la temporada que viene. Segundo, y esto es lo más importante, llega ya anunciado oficialmente con el paquete de mejoras que utilizó Pierre Gasly en Países Bajos.

Cabe recordar que, en la carrera pasada, el equipo había traído el paquete de mejoras más importante de la temporada (ocho mejoras que cambiaban drásticamente el rendimiento del auto) y solamente las utilizó el auto del francés. No tuvieron tiempo para poder hacerlas en el monoplaza de Colapinto.

Analizada toda esa información, Alpine entiende que todo lo que vio en pista funcionó. El equipo quedó muy contento con lo que rindió el auto de Gasly y ahora hay que entender, asimilar y absorber toda esa información que te dejó la primera carrera con ese paquete y a partir de ahí desarrollarlo para sacar mejor rendimiento en todos los escenarios.

Colapinto ya viene de un muy buen fin de semana en Países Bajos. Más allá de que no terminó representado con un resultado final, estuvo casi a la altura de Gasly en inferioridad de condiciones. La penalización podemos debatirla; para mí fue extremadamente dura y le terminó arruinando la carrera.

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Si Franco repite una actuación similar en una pista que ya conoce, donde ya giró, donde debutó en la Fórmula 1, seguramente podrá estar en la pelea de los puntos. Esa es la expectativa que tiene que tener Alpine: que ese paquete de mejoras evolucione, le funcione en esta pista y que Colapinto y Gasly puedan estar en la pelea por los puntos. No está fácil, ya lo sabemos: hay cuatro equipos que están por arriba, quedan dos lugares para los puntos y ahí tenés a Alpine, a Racing Bulls y el crecimiento de Audi.

Empieza una era nueva. A partir de Monza, empieza una etapa nueva de la historia de Franco Colapinto en la Fórmula 1. A partir de ahora es mano a mano con Gasly. Ese es su principal rival. Y si el equipo le da para pelear por puntos, que pelee por puntos. Y para pensar en quedarse por muchos años, tiene que ser muy competitivo con Gasly.

La expectativa de Alpine para este fin de semana en Monza es alta, porque quedaron contentos con el paquete, lo van a tener en los dos autos, les permite probar más cosas al tener dos autos en pista en un fin de semana donde no hay carrera Sprint. Va a ser un gran banco de prueba de información. Gasly no va a estar en la primera tanda de entrenamientos, pero Colapinto va a estar a lo largo de todo el fin de semana.