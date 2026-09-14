El récord de Franco Colapinto que lleva 645 días en la Fórmula 1

En Madrid, el argentino tuvo uno de sus mejores resultados y extendió una racha única en la máxima categoría.

Con un 7° puesto, Franco Colapinto volvió a sumar puntos importantes para Alpine en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino superó a su compañero, Pierre Gasly, y se posicionó como el mejor del resto en una de sus mejores actuaciones desde su desembarco en la categoría.

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Como si fuera poco, el abandono de Lewis Hamilton por un problema en los frenos de su Ferrari, dejó a Colapinto como el único piloto que no computa abandonos en ninguno de los Grandes Premios de esta campaña en la Fórmula 1.

Pero la racha se extiende aún más. Es que el argentino cruzó la meta en todas las oportunidades en las que corrió con un Alpine. Por eso, lleva 645 días sin un DNF, más que cualquier otro piloto en la categoría.

La última vez que el de Pilar debió bajarse de su monoplaza sin completar la carrera fue el 8 de diciembre de 2024 en el Gran Premio de Abu Dabi, su última vez a bordo de un Williams.

En el día de su despedida, cuando aún todo era incertidumbre sobre su continuidad en la Fórmula 1, Oscar Piastri lo impactó desde atrás en el comienzo del Gran Premio y, poco después, su ingeniero le indicó que abandonara la carrera por problemas en la unidad de potencia, ocasionados por el impacto del de McLaren.

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Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la Fórmula 1

La próxima presentación de Franco Colapinto en la Fórmula 1 será el fin de semana del 26 de septiembre, cuando dispute el Gran Premio de Azerbaiyán que se correrá en el Baku City Circuit, en la capital del país asiático. La carrera iniciará a las 8.00 de la mañana de Argentina.

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