Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Juan Pablo Montoya reveló el país de Sudamérica que podría recibir a la Fórmula 1 antes que Argentina: “Gran Premio del Caribe”

El histórico piloto colombiano aseguró que la propia categoría es la que presiona para hacer real dicha posibilidad.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Juan Pablo Montoya se refirió al Gran Premio del Caribe
© Image generated by Gemini / IAJuan Pablo Montoya se refirió al Gran Premio del Caribe

La Fórmula 1 cumplió este 2025 lo que fueron sus 75 años de historia; en esos tres cuartos de siglo, solo dos países de Sudamérica han sido anfitriones de Grandes Premios de la categoría: Brasil, que es una cita obligada del calendario, y Argentina, que lo hizo por última vez en 1998 y quiere recuperar la plaza para 2028.

Sin embargo, recientemente Juan Pablo Montoya dejó caer la posibilidad de que otro país de Sudamérica se haga con una fecha dentro de los próximos años. Se trata ni más ni menos que su Colombia natal, que albergaría el “Gran Premio del Caribe”, como parte de un plan que la Fórmula 1 quiere llevar a cabo desde hace ya un buen tiempo.

Juan Pablo Montoya afirmó que la Fórmula 1 tiene intenciones de hacer un Gran Premio en Colombia.

Juan Pablo Montoya afirmó que la Fórmula 1 tiene intenciones de hacer un Gran Premio en Colombia.

En su pódcast Montoy’AS, el ex piloto se refirió a las intenciones de la categoría y a unos rumores de los que se hizo eco: “La Fórmula 1 quiere Barranquilla porque quiere una carrera en el Caribe. No va a ser el Gran Premio de Colombia, va a ser el Gran Premio del Caribe. A la Fórmula 1 le interesa la región”, afirmó Montoya.

Barranquilla, ubicada en el norte del país cafetero, forma parte de la región del Caribe, y es allí donde querría apuntar la Fórmula 1, según explica Juan Pablo Montoya. No obstante, hay bastante trabajo por hacer antes de que eso se transforme en realidad, afirma el colombiano.

“El problema que yo veo es que el hueco que estaba fue ocupado por Madrid. No sé qué tan cerca esté, en Europa no se habla nada, la vez pasada uno oía cosas, pero ahora mismo no se oye nada”, destacó Montoya. “Digamos que si la Fórmula 1 hoy dice ‘listo’, es algo para 2028, 2029… Hay trabajo para hacer, el circuito, las instalaciones, el aeropuerto… Hay que mejorar.”

Publicidad
Tweet placeholder

En síntesis

  • Juan Pablo Montoya afirmó que la Fórmula 1 proyecta el Gran Premio del Caribe.
  • La sede propuesta para la carrera sería Barranquilla, en el norte de Colombia.
  • El evento se realizaría, como pronto, entre los años 2028 y 2029.
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
La exigente pretemporada a la que se someterán Franco Colapinto y Pierre Gasly con Alpine antes de iniciar la F1 2026
FÓRMULA 1

La exigente pretemporada a la que se someterán Franco Colapinto y Pierre Gasly con Alpine antes de iniciar la F1 2026

El sexto grande del fútbol argentino, según Navarro Montoya: “Por tradición”
Fútbol Argentino

El sexto grande del fútbol argentino, según Navarro Montoya: “Por tradición”

Boca renegociará con Ander Herrera: se vienen las cláusulas de productividad
Boca Juniors

Boca renegociará con Ander Herrera: se vienen las cláusulas de productividad

Mientras Matías Suárez está de vacaciones en Miami, un equipo argentino se ilusiona con su fichaje: “Muchas chances”
Fútbol Argentino

Mientras Matías Suárez está de vacaciones en Miami, un equipo argentino se ilusiona con su fichaje: “Muchas chances”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo