Juan Pablo Montoya reveló el país de Sudamérica que podría recibir a la Fórmula 1 antes que Argentina: “Gran Premio del Caribe”

La Fórmula 1 cumplió este 2025 lo que fueron sus 75 años de historia; en esos tres cuartos de siglo, solo dos países de Sudamérica han sido anfitriones de Grandes Premios de la categoría: Brasil, que es una cita obligada del calendario, y Argentina, que lo hizo por última vez en 1998 y quiere recuperar la plaza para 2028.

Sin embargo, recientemente Juan Pablo Montoya dejó caer la posibilidad de que otro país de Sudamérica se haga con una fecha dentro de los próximos años. Se trata ni más ni menos que su Colombia natal, que albergaría el “Gran Premio del Caribe”, como parte de un plan que la Fórmula 1 quiere llevar a cabo desde hace ya un buen tiempo.

Juan Pablo Montoya afirmó que la Fórmula 1 tiene intenciones de hacer un Gran Premio en Colombia.

En su pódcast Montoy’AS, el ex piloto se refirió a las intenciones de la categoría y a unos rumores de los que se hizo eco: “La Fórmula 1 quiere Barranquilla porque quiere una carrera en el Caribe. No va a ser el Gran Premio de Colombia, va a ser el Gran Premio del Caribe. A la Fórmula 1 le interesa la región”, afirmó Montoya.

Barranquilla, ubicada en el norte del país cafetero, forma parte de la región del Caribe, y es allí donde querría apuntar la Fórmula 1, según explica Juan Pablo Montoya. No obstante, hay bastante trabajo por hacer antes de que eso se transforme en realidad, afirma el colombiano.

“El problema que yo veo es que el hueco que estaba fue ocupado por Madrid. No sé qué tan cerca esté, en Europa no se habla nada, la vez pasada uno oía cosas, pero ahora mismo no se oye nada”, destacó Montoya. “Digamos que si la Fórmula 1 hoy dice ‘listo’, es algo para 2028, 2029… Hay trabajo para hacer, el circuito, las instalaciones, el aeropuerto… Hay que mejorar.”

En síntesis