Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Fórmula 1

Kimi Antonelli cerró un viernes soñado y Franco Colapinto quedó muy lejos en la FP2 del GP de Austria

El argentino estuvo más cómodo con el ritmo de carrera, pero la pasó mal en el simulacro de clasificación.

Marcha atrás para Colapinto: 16° en la FP2 de Austria
© Getty ImagesMarcha atrás para Colapinto: 16° en la FP2 de Austria

Después de una FP1 en la que terminó 8°, Franco Colapinto no pudo mejorar en la segunda tanda de entrenamientos libres. El piloto de Alpine finalizó 16° y quedó por detrás de Pierre Gasly, que tampoco pudo meterse entre los diez más rápido de la sesión que lideró Kimi Antonelli, que sigue siendo el máximo candidato al título en la Fórmula 1.

Haciendo su mejor vuelta en 1:08.831, el argentino no se mostró conforme con el balance, incluso en sus primeras pasadas con neumáticos duros. Con los blandos, apenas pudo mejorar su registro, pero quedó muy lejos de los líderes y detrás de sus rivales directos en el campeonato.

La Fórmula 1 se puede ver por Disney+.

Luego del simulacro de clasificación, los pilotos se dedicaron en los 20 minutos finales a hacer rondas largas, simulando el ritmo de carrera. Allí, Franco se sintió mucho más cómodo y terminó con mejores sensaciones.

Antonelli volvió a ser el mejor de los Mercedes y de toda la sesión: giró en 1:07:014 y cerró un viernes perfecto. Esta vez, su escolta fue Oscar Piastri (+0.237), mientras que en tercer lugar llegó el otro McLaren: Lando Norris (+0.325).

Posiciones finales de la FP2 de Austria

  1. Kimi Antonelli (Mercedes): 1:07.014
  2. Oscar Piastri (McLaren): 1:07.251
  3. Lando Norris (McLaren): 1:07.339
  4. Max Verstappen (Red Bull): 1:07.564
  5. Lewis Hamilton (Ferrari): 1:07.611
  6. George Russell (Mercedes): 1:07.637
  7. Isack Hadjar (Red Bull): 1:07.758
  8. Charles Leclerc (Ferrari): 1:07.855
  9. Liam Lawson (Racing Bulls): 1:08.235
  10. Gabriel Bortoleto (Audi): 1:08.300
  11. Pierre Gasly (Alpine): 1:08.376
  12. Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:08.378
  13. Oliver Bearman (Haas): 1:08.532
  14. Nico Hulkenberg (Audi): 1:08.559
  15. Esteban Ocon (Haas): 1:08.830
  16. Franco Colapinto (Alpine): 1:08.831
  17. Alexander Albon (Williams): 1:08.838
  18. Carlos Sainz (Williams): 1:09.131
  19. Fernando Alonso (Aston Martin): 1:10.544
  20. Lance Stroll (Aston Martin): 1:10.698
  21. Valtteri Bottas (Cadillac): 1:11.307
  22. Sergio Perez (Cadillac): Sin tiempo

Los horarios del Gran Premio de Austria

SÁBADO 27 DE JUNIO

  • Entrenamientos libres 3: 07:30hs
  • Clasificación: 11:00hs

DOMINGO 28 DE JUNIO

  • Gran Premio de Austria: 10:00hs
Joaquín Alis
Joaquín Alis
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones