Kimi Antonelli cerró un viernes soñado y Franco Colapinto quedó muy lejos en la FP2 del GP de Austria

Después de una FP1 en la que terminó 8°, Franco Colapinto no pudo mejorar en la segunda tanda de entrenamientos libres. El piloto de Alpine finalizó 16° y quedó por detrás de Pierre Gasly, que tampoco pudo meterse entre los diez más rápido de la sesión que lideró Kimi Antonelli, que sigue siendo el máximo candidato al título en la Fórmula 1.
Haciendo su mejor vuelta en 1:08.831, el argentino no se mostró conforme con el balance, incluso en sus primeras pasadas con neumáticos duros. Con los blandos, apenas pudo mejorar su registro, pero quedó muy lejos de los líderes y detrás de sus rivales directos en el campeonato.
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Luego del simulacro de clasificación, los pilotos se dedicaron en los 20 minutos finales a hacer rondas largas, simulando el ritmo de carrera. Allí, Franco se sintió mucho más cómodo y terminó con mejores sensaciones.
Antonelli volvió a ser el mejor de los Mercedes y de toda la sesión: giró en 1:07:014 y cerró un viernes perfecto. Esta vez, su escolta fue Oscar Piastri (+0.237), mientras que en tercer lugar llegó el otro McLaren: Lando Norris (+0.325).
Posiciones finales de la FP2 de Austria
- Kimi Antonelli (Mercedes): 1:07.014
- Oscar Piastri (McLaren): 1:07.251
- Lando Norris (McLaren): 1:07.339
- Max Verstappen (Red Bull): 1:07.564
- Lewis Hamilton (Ferrari): 1:07.611
- George Russell (Mercedes): 1:07.637
- Isack Hadjar (Red Bull): 1:07.758
- Charles Leclerc (Ferrari): 1:07.855
- Liam Lawson (Racing Bulls): 1:08.235
- Gabriel Bortoleto (Audi): 1:08.300
- Pierre Gasly (Alpine): 1:08.376
- Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:08.378
- Oliver Bearman (Haas): 1:08.532
- Nico Hulkenberg (Audi): 1:08.559
- Esteban Ocon (Haas): 1:08.830
- Franco Colapinto (Alpine): 1:08.831
- Alexander Albon (Williams): 1:08.838
- Carlos Sainz (Williams): 1:09.131
- Fernando Alonso (Aston Martin): 1:10.544
- Lance Stroll (Aston Martin): 1:10.698
- Valtteri Bottas (Cadillac): 1:11.307
- Sergio Perez (Cadillac): Sin tiempo
Los horarios del Gran Premio de Austria
SÁBADO 27 DE JUNIO
- Entrenamientos libres 3: 07:30hs
- Clasificación: 11:00hs
DOMINGO 28 DE JUNIO
- Gran Premio de Austria: 10:00hs