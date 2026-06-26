Kimi Antonelli cerró un viernes soñado y Franco Colapinto quedó muy lejos en la FP2 del GP de Austria

El argentino estuvo más cómodo con el ritmo de carrera, pero la pasó mal en el simulacro de clasificación.

Después de una FP1 en la que terminó 8°, Franco Colapinto no pudo mejorar en la segunda tanda de entrenamientos libres. El piloto de Alpine finalizó 16° y quedó por detrás de Pierre Gasly, que tampoco pudo meterse entre los diez más rápido de la sesión que lideró Kimi Antonelli, que sigue siendo el máximo candidato al título en la Fórmula 1.

Haciendo su mejor vuelta en 1:08.831, el argentino no se mostró conforme con el balance, incluso en sus primeras pasadas con neumáticos duros. Con los blandos, apenas pudo mejorar su registro, pero quedó muy lejos de los líderes y detrás de sus rivales directos en el campeonato.

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Luego del simulacro de clasificación, los pilotos se dedicaron en los 20 minutos finales a hacer rondas largas, simulando el ritmo de carrera. Allí, Franco se sintió mucho más cómodo y terminó con mejores sensaciones.

Antonelli volvió a ser el mejor de los Mercedes y de toda la sesión: giró en 1:07:014 y cerró un viernes perfecto. Esta vez, su escolta fue Oscar Piastri (+0.237), mientras que en tercer lugar llegó el otro McLaren: Lando Norris (+0.325).

Posiciones finales de la FP2 de Austria

Kimi Antonelli (Mercedes): 1:07.014 Oscar Piastri (McLaren): 1:07.251 Lando Norris (McLaren): 1:07.339 Max Verstappen (Red Bull): 1:07.564 Lewis Hamilton (Ferrari): 1:07.611 George Russell (Mercedes): 1:07.637 Isack Hadjar (Red Bull): 1:07.758 Charles Leclerc (Ferrari): 1:07.855 Liam Lawson (Racing Bulls): 1:08.235 Gabriel Bortoleto (Audi): 1:08.300 Pierre Gasly (Alpine): 1:08.376 Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:08.378 Oliver Bearman (Haas): 1:08.532 Nico Hulkenberg (Audi): 1:08.559 Esteban Ocon (Haas): 1:08.830 Franco Colapinto (Alpine): 1:08.831 Alexander Albon (Williams): 1:08.838 Carlos Sainz (Williams): 1:09.131 Fernando Alonso (Aston Martin): 1:10.544 Lance Stroll (Aston Martin): 1:10.698 Valtteri Bottas (Cadillac): 1:11.307 Sergio Perez (Cadillac): Sin tiempo

Los horarios del Gran Premio de Austria

SÁBADO 27 DE JUNIO

Entrenamientos libres 3: 07:30hs

07:30hs Clasificación: 11:00hs

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DOMINGO 28 DE JUNIO