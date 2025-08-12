La decisión de Franco Colapinto y su equipo para el 2026 tras confirmarse su continuidad en la F1 por el resto de la temporada

En las últimas horas se dio a conocer que está todo encaminado para que Franco Colapinto continúe como compañero de Pierre Gasly en Alpine desde el Gran Premio de los Países Bajos, que pondrá en marcha la segunda mitad de la temporada de la F1 2025 a finales de agosto, y por lo que resta del año.

Sin embargo, al mismo tiempo que eso se reveló, también surgieron reportes en Europa sobre el trabajo que está haciendo el equipo y la gente allegada a Franco Colapinto, con miras al 2026. Y no sólo dentro de la F1, sino también vislumbrando un futuro fuera de la categoría.

El futuro de Franco Colapinto en la F1 no está asegurado y empieza a explorar otras opciones.

De acuerdo a Formule 1 Magazine, los días de Colapinto como piloto de Alpine “están contados” y “sus representantes están preparándose para una salida” de la F1. Con ello, han empezado a explorar opciones en otras categorías como IndyCar y el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC).

El reporte indica que continuar en la Fórmula 1 es prioridad, pero que en caso de que Alpine decida continuar con otro piloto en 2026 y Franco no consiga una butaca en la parrilla, debe tener cerrada alguna otra opción alternativa para no salir de las categorías más relevantes del deporte automotor.

14 de 22 pilotos confirmados para la F1 2026

De cara a la próxima temporada de la Fórmula 1, hay 14 pilotos que tienen asegurado su lugar en la parrilla y firmado el contrato con una escudería que les otorgará un auto para el 2026. En esa lista se incluye a Max Verstappen, pero no a los dos Mercedes, donde hay un tema aún por resolver.

Tampoco están Franco Colapinto, ni los pilotos de Racing Bulls ni la nueva escudería, Cadillac.