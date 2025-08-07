Es tendencia:
Revelado: Alpine tomó una decisión con el futuro inmediato de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Desde Inglaterra aseguran que Flavio Briatore ya definió qué pasará con el argentino en la segunda mitad de la temporada.

Por Joaquín Alis

Revelado: Alpine tomó una decisión con el futuro inmediato de Franco Colapinto en la Fórmula 1
Revelado: Alpine tomó una decisión con el futuro inmediato de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Con su P18 en el Gran Premio de Hungría, Franco Colapinto cerró una difícil primera mitad de temporada en la Fórmula 1. El rendimiento del argentino en Alpine estuvo lejos del que mostró en 2024 con Williams, en el que tardó pocas carreras en conseguir puntos. Hoy, es el único piloto de la parrilla con 0 unidades, junto con Jack Doohan, a quien él mismo reemplazó.

El oriundo de Pilar se enfrentó a muchas adversidades en su nuevo equipo. El auto poco competitivo, las malas estrategias y algunos evitables errores propios le sacaron confianza. Esto llevó a la prensa europea a poner en duda la continuidad del joven para lo que resta del 2025. Sin embargo, la escudería comandada por Flavio Briatore ya habría tomado una decisión.

De acuerdo a lo informado por Planet F1, Colapinto tiene asegurada su continuidad en el A525 en la segunda mitad de la temporada. “El argentino no enfrenta ninguna amenaza inmediata para su asiento en Alpine“, expresó el medio inglés, que da por hecho que la dupla Franco-Pierre Gasly se mantendrá hasta fin de año.

Con esta decisión, la escudería francesa le pone fin a las especulaciones, que crecieron luego del accidente que Franco protagonizó en la prueba de neumáticos del pasado miércoles. Todo parece indicar que hay Colapinto para rápido en la F1, aunque está claro que deberá mejorar para seguir en 2026. Hasta el momento, su mejor resultado fue P13 en Mónaco y Canadá.

Los resultados de Colapinto en Alpine

  • Gran Premio de la Emilia Romaña: P16
  • Gran Premio de Mónaco: P13
  • Gran Premio de España: P15
  • Gran Premio de Canadá: P13
  • Gran Premio de Austria: P15
  • Gran Premio de Gran Bretaña: DNS
  • Gran Premio de Bélgica (Sprint): P19
  • Gran Premio de Bélgica: P19
  • Gran Premio de Hungría: P18

Calendario completo de la segunda mitad de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • Gran Premio de Bélgica – Spa-Francorchamps – 27 de julio
  • Gran Premio de Hungría – Budapest – 3 de agosto
  • Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto
  • Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre
  • Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre
  • Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre
  • Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
  • Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
  • Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
Cuándo vuelve la Fórmula 1

Después de una extensa primera mitad de la temporada, la Fórmula 1 descansará durante tres semanas y volverá el último fin de semana del mes. El campeonato del mundo se mudará a Zandvoort para el Gran Premio de los Países Bajos, que se llevará a cabo el domingo 31 de agosto a las 10 y se podrá ver por Disney+.

joaquín alis
Joaquín Alis

