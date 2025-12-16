Es tendencia:
Mientras Franco Colapinto es elogiado por Briatore, Pierre Gasly reveló su gran sueño con Alpine en la Fórmula 1

El piloto francés tiene un objetivo por cumplir en la categoría y se esperanza de poder conseguirlo con las nuevas regulaciones.

Por Germán Celsan

El objetivo de Pierre Gasly en la Fórmula 1
El 2025 terminó para Alpine, una temporada sin pena ni gloria -aunque tirando bastante más al primero- tanto para Franco Colapinto como Pierre Gasly, que sufrieron todo el año con un A525 que no estuvo a la altura y que, desde junio, no recibió actualizaciones para poder competir.

Sin embargo, la expectativa está puesta en el 2026, con un nuevo reglamento, un auto diseñado desde cero y con Mercedes como motorista. Todos factores que señalan que Alpine podría llegar a ser competitivo por primera vez en mucho tiempo, y algo que genera cierta ilusión en Pierre Gasly, quien todavía tiene una cuenta pendiente: ser campeón, y con Alpine.

Pierre Gasly sigue soñando con un título en la F1.

Campeón del mundo de F1, y con Alpine“, contestó Gasly en una entrevista con F1 TV al ser consultado por su principal objetivo por cumplir dentro del automovilismo. El francés fue oficializado como piloto de la escudería hasta 2028, por lo que será el primer piloto por delante de Franco Colapinto, que cerró un acuerdo de una temporada por el 2026.

Flavio Briatore destacó a Colapinto y lo puso a la altura de Gasly

Con la temporada ya terminada y a modo de balance de fin de año, Flavio Briatore se pronunció sobre el trabajo realizado por Franco Colapinto, lo elogió a pesar de no haber sumado puntos en todo el año y hasta llegó a ponerlo a la altura de Pierre Gasly.

Briatore puso a Colapinto a la altura de Gasly. (Getty)

Pasé mucho tiempo con Franco y vi un cambio en él. En los últimos meses, su madurez cambió por completo“, destacó Briatore. “Entiende lo que hace con el equipo, con los ingenieros. Realmente me sorprendió“, añadió.  “Si ves las últimas carreras, no tuvo accidentes y manejó muy bien“, manifestó Flavio sobre Franco. “Estuvo muy cerca, dos décimas arriba, dos décimas abajo de Pierre“, agregó en comparación con Gasly, el piloto más importante de Alpine.

Inmediatamente más tarde, el asesor ejecutivo de Alpine volvió a hacer referencia a lo que vivió el oriundo de Pilar. “Al principio, tenía mucha gente en el equipo que no estaba convencida con su desempeño“, deslizó en primera instancia. “Seguí apostando por él y hoy en día, todos creen que es estupendo para Alpine y el compañero correcto de Pierre“, completó tajantemente.

En síntesis

  • Pierre Gasly reveló que su principal objetivo en el automovilismo es ser “Campeón del mundo de F1, y con Alpine”, la escudería a la que está ligado hasta 2028.
  • El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, elogió la madurez de Franco Colapinto y afirmó que en las últimas carreras estuvo “muy cerca, dos décimas arriba, dos décimas abajo de Pierre [Gasly]”.
  • Briatore señaló que al principio había gente en el equipo que dudaba de Colapinto, pero que hoy en día “todos creen que es estupendo para Alpine y el compañero correcto de Pierre”.
  • Ambos pilotos sufrieron durante 2025 con el auto A525, pero tienen expectativas positivas para el 2026 debido al nuevo reglamento y el cambio a motorista Mercedes.
germán celsan
Germán Celsan

