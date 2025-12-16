Pese a ser respaldado por los hinchas de River, Gallardo no le da lugar y ahora podría ser refuerzo de Talleres

Si bien la atención del mundo River parece monopolizada por la danza de nombres para reforzar el equipo y las múltiples gestiones en simultáneo, el espectro de las salidas tambiéen juega su parte. En esa línea, la situación de Jeremías Ledesma cobra una relevancia inesperada: al interés ya conocido de Rosario Central, ahora se le sumaría un competidor como Talleres de Córdoba.

La realidad de Conan en Núñez dista de ser la soñada. A pesar de tener contrato vigente hasta diciembre de 2028 y no figurar en la lista de prescindibles, el arquero de 32 años estaría priorizando tener el rodaje que en el Millonario se le negó ante la vigencia de Franco Armani. En este contexto, la dirigencia de la “T” posó sus ojos en él ante una posible baja en su plantel.

El efecto dominó que une a Núñez con Córdoba y Miami

El interés del conjunto cordobés no es casual. En los últimos días, cobró fuerza la versión de que Guido Herrera, capitán y referente indiscutido del equipo, estaría en la órbita del Inter Miami de Lionel Messi. Por ende, ante la chance concreta de perder a su arquero, el elenco cordobés activó la búsqueda de un reemplazante, siendo Ledesma uno de los anotados en carpeta.

Jeremías Ledesma en un partido de River (Getty).

En caso de que el interés se vuelva concreto, la operación dependerá de la voluntad de River. En esa línea, desde el Millonario no se encuentran cerrados a una negociación, pero es cierto que posiblemente tengan la intención de recuperar la inversión realizada a mediados de 2024, cuando desembolsaron 2.5 millones de euros para traer a Ledesma desde España.

De todas formas, Talleres no correría solo en esta carrera. Es que Rosario Central fue el primero en levantar la mano, soñando con repatriar al arquero surgido de su cantera y campeón de la Copa Argentina 2018. Incluso, en el Canalla ya habrían existido contactos para sondear la situación.

La intención de Ledesma por cambiar de aire se puede explicar desde las estadísticas. Durante el año y medio que lleva en River, apenas disputó siete partidos oficiales y durante todo el 2025 vio acción en tan solo tres encuentros.

De avanzar lo de Ledesma, en paralelo, desde River también deberían desplegar un operativo para encontrar al nuevo arquero suplente del plantel. Siguiendo la lógica, quien correría con altas chances de recuperar aquel puesto es Ezequiel Centurión, que regresará al club tras su paso por Independiente Rivadavia, en donde no descartan hacer el intento por adquirir su pase. De suceder, Gallardo deberá ponerse manos a la obra.

El Plan B también tiene pasado en Núñez

En caso de que las negociaciones por Ledesma no prosperen, Talleres ya tendría en carpeta a otro nombre, quien curiosamente también tiene pasado riverplatense. Se trata de Lucas Petroli, que descendió esta temporada con Godoy Cruz.

