La Fórmula 1 penalizó a Alpine por el rendimiento de Colapinto y Gasly

La escudería perderá una de las principales ventajas con las que contaba luego de su flojo 2025.

Alpine decidió tankear toda la temporada 2025, corriendo todas las carreras sin chances de entrar en los puntos y siendo la peor escudería. Sin embargo, eso tuvo sus ventajas: la escudería utilizó tiempo para desarrollar su auto de cara a la temporada 2026 y, también recibió el beneficio de tiempo en el túnel de viento.

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En lo que va del 2026, Alpine dio un salto considerable y se consolidó como la quinta mejor escudería de la parrilla, con Franco Colapinto y Pierre Gasly constantemente en zona de puntos. A raíz de ello, llegó la penalización de la FIA, que tiene que ver con el túnel de viento.

A partir del 1 de julio y hasta fin de año, Alpine pasará de tener un 115% de tiempo en el túnel de viento a apenas un 90%. Solo Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull tendrán menos horas disponibles que la escudería francesa.

Alpine tendrá menos tiempo de desarrollo del auto en el túnel de viento de aquí a fin de año.

Esto supone una necesidad de Alpine de ser mucho más preciso con sus pruebas, y se verá obligado a utilizar ese tiempo en probar mejoras en las que realmente confíen que pueden darle al auto un upgrade considerable. De lo contrario, podrían ir perdiendo terreno rápidamente contra el progreso de otras escuderías con más tiempo para probar, como RB, Audi o Haas.

Campeonato de constructores

Mercedes – 302 puntos

Ferrari – 204 puntos

McLaren – 159 puntos

Red Bull – 115 puntos

Alpine – 57 puntos

RB – 44 puntos

Haas – 21 puntos

Williams – 11 puntos

Audi – 2 puntos

Aston Martin – 1 punto

Cadillac – 0 puntos

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