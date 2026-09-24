Colapinto quedó abajo de Gasly: Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Azerbaiyán 2026

Los pilotos de Alpine no pudieron finalizar en el Top 10 de la primera sesión en el circuito callejero de Bakú.

El Gran Premio de Azerbaiyán 2026 no comenzó de la mejor manera para Franco Colapinto y Alpine. Tras un gran resultado en España, el piloto argentino finalizó 18° en la Práctica Libre 1 que se llevó a cabo este jueves a primera hora en el circuito callejero de Bakú.

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Pierre Gasly, compañero de equipo de Franco, apenas quedó 16°, dos resultados muy por debajo de las expectativas de Alpine. No obstante, lo cierto es que hay mucho margen de mejora y todo apunta a que ambos coches irán evolucionando con el correr de las sesiones.

Además, también es importante mencionar que el GP de Azerbaiyán tiene formato tradicional. Es decir, habrá dos prácticas libres más antes de la clasificación, por lo que tanto Colapinto como el resto de los pilotos podrán seguir probando la pista antes de luchar por las mejores posiciones en la grilla de salida.

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Azerbaiyán de la F1

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hülkenberg (Audi) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Lando Norris (McLaren) Oliver Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Checo Perez (Cadillac) Franco Colapinto (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Isack Hadjar (Red Bull) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac)

Franco Colapinto, sonriente en su llegada a Bakú (@AlpineF1Team)

Cronograma del GP de Azerbaiyán 2026

Jueves 24 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 1 | DISPUTADA

9:00 a 10:00 – Práctica Libre 2

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Viernes 25 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 3

9:00 a 10:00 – Clasificación

Sábado 26 de septiembre