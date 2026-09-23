La reacción de Colapinto a la denuncia de Gasly por amenazas de los fans: “Me pasó a mí en el pasado”

La semana del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 inició con escándalo en Alpine. Tras la polémica entre Franco Colapinto y Pierre Gasly sobre la pista en Madrid, el francés denunció amenazas por parte de los seguidores del argentino este miércoles de regreso al paddock.
La Fórmula 1 se vive por Disney+
“La magnitud de las amenazas y los ataques me parece completamente inapropiada, especialmente cuando afecta a miembros de mi familia. No creo que eso deba suceder”, había dicho Gasly sobre quiénes lo atacaron por no dejar pasar al de Pilar, poniendo en riesgo su 7° puesto en España.
En ese contexto, Colapinto aportó su punto de vista, defendió a su compañero en Alpine, pero también puso sobre la mesa que las agresiones son un problema general de la Fórmula 1 y no solo de sus seguidores argentinos: “Lo de las redes, obvio que es algo que hay que mejorar. Lo demás es tema de la pista y que queda dentro del equipo”.
“La parte del odio es algo con lo que siempre estamos muy en desacuerdo y que no queremos los pilotos. Me pasó a mí en el pasado, le pasó al equipo. Como fanáticos del deporte, ya seamos argentinos, brasileros o europeos, hay que mejorarlo, hay que trabajarlo”, subrayó Colapinto.
Colapinto ya está en Bakú. (Foto: Getty)
Y completó: “Lo más importante es apoyarme y bancarme a mí, pero no desmerecer a ningún otro. Y bancar al equipo, que al final somos compañeros y estamos trabajando para un objetivo mucho más grande que el personal”.
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El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán
Como toda la Fórmula 1, el GP de Azerbaiyán se podrá sintonizar mediante Disney+.
Jueves 24 de septiembre
- 5:30 a 6:30 – Práctica Libre 1
- 9:00 a 10:00 – Práctica Libre 2
Viernes 25 de septiembre
- 5:30 a 6:30 – Práctica Libre 3
- 9:00 a 10:00 – Clasificación
Sábado 26 de septiembre
- 8:00 – CARRERA
Datos clave
- Franco Colapinto condenó las amenazas en redes sociales hacia su compañero Pierre Gasly.
- Pierre Gasly denunció ataques tras defender su séptimo puesto en la carrera de Madrid.
- Sábado 26 de septiembre se disputará la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán.