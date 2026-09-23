La reacción de Colapinto a la denuncia de Gasly por amenazas de los fans: “Me pasó a mí en el pasado”

En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, los pilotos de Alpine se refirieron a la polémica que desató en redes su desencuentro en Madrid.

La semana del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 inició con escándalo en Alpine. Tras la polémica entre Franco Colapinto y Pierre Gasly sobre la pista en Madrid, el francés denunció amenazas por parte de los seguidores del argentino este miércoles de regreso al paddock.

La Fórmula 1 se vive por Disney+

“La magnitud de las amenazas y los ataques me parece completamente inapropiada, especialmente cuando afecta a miembros de mi familia. No creo que eso deba suceder”, había dicho Gasly sobre quiénes lo atacaron por no dejar pasar al de Pilar, poniendo en riesgo su 7° puesto en España.

En ese contexto, Colapinto aportó su punto de vista, defendió a su compañero en Alpine, pero también puso sobre la mesa que las agresiones son un problema general de la Fórmula 1 y no solo de sus seguidores argentinos: “Lo de las redes, obvio que es algo que hay que mejorar. Lo demás es tema de la pista y que queda dentro del equipo”.

“La parte del odio es algo con lo que siempre estamos muy en desacuerdo y que no queremos los pilotos. Me pasó a mí en el pasado, le pasó al equipo. Como fanáticos del deporte, ya seamos argentinos, brasileros o europeos, hay que mejorarlo, hay que trabajarlo”, subrayó Colapinto.

Colapinto ya está en Bakú. (Foto: Getty)

Y completó: “Lo más importante es apoyarme y bancarme a mí, pero no desmerecer a ningún otro. Y bancar al equipo, que al final somos compañeros y estamos trabajando para un objetivo mucho más grande que el personal”.

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El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Como toda la Fórmula 1, el GP de Azerbaiyán se podrá sintonizar mediante Disney+.

Jueves 24 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 1

9:00 a 10:00 – Práctica Libre 2

Viernes 25 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 3

9:00 a 10:00 – Clasificación

Sábado 26 de septiembre

8:00 – CARRERA

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