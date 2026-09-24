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¿Por qué el GP de Azerbaiyán de la F1 comienza HOY jueves 24 de septiembre?

Los fines de semana de Fórmula 1 suelen ir de viernes a domingo, pero en esta oportunidad todo el cronograma se adelantó un día.

La Fórmula 1 vuelve a Bakú
© Getty ImagesLa Fórmula 1 vuelve a Bakú

El Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1 tendrá un cronograma atípico. Lo normal es que los fines de semana de la Máxima se desarrollen de viernes a domingo, pero en esta oportunidad la actividad comenzará este jueves 24 de septiembre en el circuito callejero de Bakú. Sin embargo, hay un porqué.

La Fórmula 1 se vive en Disney+

Cada 27 de septiembre, en Azerbaiyán se conmemora el Día de la Memoria, una jornada de luto nacional dedicada a los caídos en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj de 2020. Para evitar que la actividad deportiva coincida con el domingo de conmemoración, la Fórmula 1 adelantó todo el cronograma un día.

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Franco Colapinto ya corrió con Alpine en Bakú (Getty Images)

Franco Colapinto ya corrió con Alpine en Bakú (Getty Images)

Cronograma del GP de Azerbaiyán 2026

Jueves 24 de septiembre

  • 5:30 a 6:30 – Práctica Libre 1
  • 9:00 a 10:00 – Práctica Libre 2
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Viernes 25 de septiembre

  • 5:30 a 6:30 – Práctica Libre 3
  • 9:00 a 10:00 – Clasificación

Sábado 26 de septiembre

  • 8:00 – CARRERA

Todos los ganadores del GP de Azerbaiyán

  • 2018: Lewis Hamilton (Mercedes)
  • 2019: Valtteri Bottas (Mercedes)
  • 2021: Checo Pérez (Red Bull)
  • 2022: Max Verstapen (Red Bull)
  • 2023: Checo Pérez (Red Bull)
  • 2024: Oscar Piastri (McLaren)
  • 2025: Max Verstappen (Red Bull)
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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