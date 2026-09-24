¿Por qué el GP de Azerbaiyán de la F1 comienza HOY jueves 24 de septiembre?

Los fines de semana de Fórmula 1 suelen ir de viernes a domingo, pero en esta oportunidad todo el cronograma se adelantó un día.

El Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de la Fórmula 1 tendrá un cronograma atípico. Lo normal es que los fines de semana de la Máxima se desarrollen de viernes a domingo, pero en esta oportunidad la actividad comenzará este jueves 24 de septiembre en el circuito callejero de Bakú. Sin embargo, hay un porqué.

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Cada 27 de septiembre, en Azerbaiyán se conmemora el Día de la Memoria, una jornada de luto nacional dedicada a los caídos en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj de 2020. Para evitar que la actividad deportiva coincida con el domingo de conmemoración, la Fórmula 1 adelantó todo el cronograma un día.

Franco Colapinto ya corrió con Alpine en Bakú (Getty Images)

Cronograma del GP de Azerbaiyán 2026

Jueves 24 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 1

9:00 a 10:00 – Práctica Libre 2

Viernes 25 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 3

9:00 a 10:00 – Clasificación

Sábado 26 de septiembre

8:00 – CARRERA

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